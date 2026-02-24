No todos los días Apple puede anunciar que uno de sus productos empezará a fabricarse en Estados Unidos. La compañía, cuya cadena de suministro se apoya desde hace años en Asia, ha confirmado que parte del Mac mini se producirá en Houston más adelante este año. No hablamos del iPhone ni de su portátil más vendido, sino de su ordenador de sobremesa más asequible, un modelo que, según estimaciones de Consumer Intelligence Research Partners, representa menos del 1% de las ventas totales. Aun así, el movimiento tiene carga simbólica y llega en un momento en el que la fabricación doméstica vuelve a ocupar el centro del debate industrial en Washington.

El anuncio es concreto. Apple comenzará a producir el Mac mini en una instalación situada en el norte de Houston más adelante este año. La fabricación se realizará en una planta operada por Foxconn, el mismo socio industrial que ya ensambla allí los servidores avanzados de inteligencia artificial de la compañía. “Apple está profundamente comprometido con el futuro de la fabricación estadounidense y estamos orgullosos de expandir significativamente nuestra presencia en Houston con la producción de Mac mini que comenzará a finales de este año”, afirmó Tim Cook en el comunicado oficial. La empresa presenta el movimiento como una ampliación de su presencia industrial en Texas y como parte de su apuesta por reforzar operaciones en suelo estadounidense.

Qué hay en Houston. El complejo del norte de la ciudad no parte de cero. Allí Foxconn ya ensambla los servidores avanzados que Apple destina a sus servicios de inteligencia artificial, incluidos equipos que incorporan placas lógicas producidas in situ y que se envían a centros de datos dentro de Estados Unidos. El campus tendrá dos edificios: uno operativo para servidores y otro, descrito como un gran almacén, que será reconvertido en unos 220.000 pies cuadrados de espacio para el Mac mini.

La presión y los aranceles. El paso se enmarca en el compromiso de Apple de invertir 600.000 millones de dólares en Estados Unidos durante los próximos cuatro años, una promesa que la compañía hizo tras las amenazas del presidente Donald Trump de imponer un arancel del 25% a los productos fabricados en el extranjero. Como podemos ver, este tipo de compromisos de gasto se produjeron en un contexto de presión para aumentar la inversión doméstica, a cambio de exenciones arancelarias.

En Xataka AMD quiere ser la gran alternativa a NVIDIA en chips para IA, y Meta tiene un plan que involucra a las dos

Un movimiento limitado. Sabih Khan, director de operaciones de Apple, explicó a The Wall Street Journal que la producción en Estados Unidos está pensada para cubrir la demanda local a medida que la línea gane capacidad, pero que miles de unidades seguirán fabricándose en Asia. Además, el Mac mini representa menos del 5% de las ventas globales de ordenadores Mac y menos del 1% de las ventas totales, según estimaciones de Consumer Intelligence Research Partners. Y algo muy importante: tampoco existe, por ahora, un plan para trasladar la fabricación del iPhone al país, el producto que realmente sostiene el grueso del negocio.

Texas ya formaba parte del mapa. Antes del Mac mini, el Mac Pro había sido el estandarte de la fabricación de ordenadores Apple en Estados Unidos. Desde 2013 se ensambla en Austin y en 2019 la compañía reiteró su compromiso con esa instalación, apoyándose en proveedores estadounidenses y en una exclusión arancelaria para ciertos componentes. Más que un giro radical, la decisión dibuja un ajuste calculado. Apple amplía su presencia manufacturera en Texas con un producto de alcance moderado, en un contexto en el que las cadenas de suministro siguen siendo internacionales.

Imágenes | Apple

En Xataka | NVIDIA fue fundada por tres ingenieros, pero solo Jensen Huang se mantiene como CEO: «Ojalá hubiera conservado algunas acciones»

–

La presión de Trump consigue un primer movimiento de Apple: parte del Mac mini se fabricará en EEUU

Xataka

por

Javier Marquez

.

Fuente: XATAKA.com