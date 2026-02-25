Cada 25 de febrero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1778 – NACE JOSÉ DE SAN MARTÍN. Nace en la localidad correntina de Yapeyú el militar y político José de San Martín y Matorras, llamado el «Padre de la Patria» por liderar los ejércitos que liberaron al Virreinato del Río de la Plata, a Chile y Perú del dominio de la corona española.

1836 – JOHN COLT. El comerciante y contador estadounidense John Colt patenta el primer revólver a repetición, diseñado por su hermano, el inventor y empresario Samuel Colt. El arma se hizo muy conocida gracias a las películas del Lejano Oeste o Western de Estados Unidos.

1925 – COLUMBIA RECORD. La discográfica estadounidense Columbia Records hace la primera grabación musical eléctrica, patentada por Western Electric, que reemplazó al sistema mecánico. El nuevo sistema, denominado Viva Tonal, se estrenó con la canción «You may be lonesome» (Usted puede estar solo), cantada por Art Gillham.

1932 – FALLECE JULIETA LANTERI. A la edad de 58 años muere en Buenos Aires la médica ítalo-argentina Julieta Lanteri, luchadora por los derechos de las mujeres y fundadora del Partido Feminista Nacional. Lanteri se convirtió en la primera mujer en votar en Sudamérica gracias a un fallo judicial que reconoció su derecho sufragar en las elecciones de noviembre de 1911.

1943 – NACE GEORGE HARRISON. Nace en la ciudad inglesa de Liverpool el músico y compositor británico George Harrison, guitarrista de la legendaria banda de pop rock The Beatles. Entre sus composiciones se destacan «Here comes the sun», “While My Guitar Gently Weeps”, “Something” y «Taxman».

1950 – NACE NÉSTOR KIRCHNER. Nace en la ciudad de Río Gallegos el abogado y dirigente peronista Néstor Carlos Kirchner, presidente de la Nación entre 2003 y 2007, gestión que marcó a la política argentina en el comienzo del siglo XXI. Fue intendente de su ciudad natal y gobernó la provincia de Santa Cruz entre 1991 y 2003.

1951 – JUEGOS PANAMERICANOS. Comienza en Buenos Aires la primera edición de los Juegos Panamericanos, en los que compitieron 2.500 deportistas de 21 países americanos.

Argentina finalizó en el primer puesto del medallero, con 22 medallas de oro más que Estados Unidos, que ocupó el segundo lugar.

1977 – 1° DISCO PETER GABRIEL. Dos años después de dejar a la banda de rock Génesis, el músico y cantante británico Peter Gabriel lanza su primer disco como solista, al que le puso su nombre. Peter Gabriel I fue el primero de los cuatro álbumes grabados con el nombre del exvocalista de Génesis.

1995 – FRANK SINATRA. El célebre cantante y actor estadounidense Frank Sinatra realiza el último recital de su exitosa carrera en un lujoso hotel de la ciudad de Palm Beach (California). Al último show de “La voz” asistieron el cantautor Luis Miguel, los músicos de rock Bono y Bruce Springsteen y los actores Robert de Niro y Whoopi Goldberg.

2005 – FALLECE PAPPO. A la edad de 54 años muere en un accidente cerca de la ciudad de Luján el músico, cantante y compositor Norberto “Pappo” Napolitano, uno de los precursores del rock argentino y pionero en el heavy metal argentino. Fue considerado como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos por B. B. King, celebridad del blues estadounidense con quien compartió un recital en el Madison Square Garden.

2007 – RICARDO BOCHINI. A la edad de 53 años, el mediocampista ofensivo Ricardo Bochini, ídolo de Independiente, vuelve a jugar al fútbol. Fue con la camiseta de Barracas Bolívar en la victoria por 2-1 ante Argentino de Pehuajó por el torneo Argentino C. En ese partido, el “Bocha” jugó los últimos 40 minutos oficiales de su carrera.

2007 – GUSTAVO SANTAOLALLA. El músico y compositor Gustavo Santaolalla obtiene

el premio Oscar por la banda de sonido de la película “Babel”, el segundo galardón consecutivo ganado por el antiguo líder y guitarrista de la banda Arco Iris.

2014 – FALLECE PACO DE LUCÍA. A la edad de 66 años muere en el balneario de Playa del Carmen (Quintana Roo, México) el músico y compositor español Paco de Lucía (Francisco Sánchez Gomes) considerado como el mejor guitarrista de flamenco y uno de los más virtuosos del mundo con ese instrumento musical.

TELAM