La NASA compartió las primeras fotos de la Tierra tomadas por Artemis II
La tripulación de Artemis II envió las primeras fotos desde el espacio, en las cuales se observa la Tierra en toda su extensión, con África y Europa claramente visibles, junto a fenómenos como auroras boreales y la luz zodiacal.
La NASA difundió estas imágenes captadas desde la cápsula Orión mientras la nave sigue su trayecto hacia la Luna.
El despegue de Artemis II se produjo el 1 de abril desde el Kennedy Space Center en Florida, con un equipo de cuatro astronautas a bordo. Está previsto que la nave complete un recorrido de 1,1 millones de kilómetros en 10 días, atravesando la cara oculta de la Luna antes de regresar a la Tierra. ROSARIOPLUS