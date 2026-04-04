La tripulación de Artemis II envió las primeras fotos desde el espacio, en las cuales se observa la Tierra en toda su extensión, con África y Europa claramente visibles, junto a fenómenos como auroras boreales y la luz zodiacal.

La NASA difundió estas imágenes captadas desde la cápsula Orión mientras la nave sigue su trayecto hacia la Luna.

El despegue de Artemis II se produjo el 1 de abril desde el Kennedy Space Center en Florida, con un equipo de cuatro astronautas a bordo. Está previsto que la nave complete un recorrido de 1,1 millones de kilómetros en 10 días, atravesando la cara oculta de la Luna antes de regresar a la Tierra. ​ ROSARIOPLUS