​[[{«value»:»La cosecha de soja 2025/26 comenzó en la zona núcleo y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) asegura que los productores y los asesores están en general contentos con los resultados que se van observando.

“La primera impresión es que se nota una gran disparidad, sobre todo en las zonas más afectadas por la falta de agua de enero y febrero, pero también que los resultados están siendo mejores a lo esperado. Más aun, eso se verifica en donde el agua regresó en forma más oportuna en febrero”, resumió la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la BCR, en su reporte semanal.

Pero el problema que apareció ahora son los excesos de lluvias: si bien los aportes hídricos de febrero y marzo permitieron revertir el escenario de déficit que había dejado enero en muchas zonas, ahora la abundancia de agua provoca riesgos de excesos de humedad y pérdidas sobre todo de calidad.

LOS PRIMEROS RESULTADOS DE LA SOJA

En este contexto, la GEA resume los resultados por regiones dentro de la zona núcleo de la siguiente manera:

En Marcos Juárez, antes de la cosecha se estimaba un promedio de 40 qq/ha; hoy con un 20% de avance, la media está entre 45 y 50 qq/ha, con lotes que llegan a 60.

En Carlos Pellegrini, “los rindes son los esperados”, dicen los técnicos, pero son algo mejor, porque se esperaba un promedio de 50 qq/ha, y con un 5% de avance lo que se observa es que ese valor será el piso. “Hay lotes que han superado los 60 quintales, holgadamente”, agregan.

En María Susana, que apenas han arrancado, señalan rindes muy disímiles, marcados negativamente en lotes con retención foliar. “Fue necesario aplicarlos con defoliantes para poder trillarlos”, completan.

En Los Quirquinchos, los rindes están buenos. “Lotes que no son tan productivos y uno los veía bastante afectados y manchoneados están entre 35 y 40 quintales”, mencionan.

En Cañada de Gómez, los primeros lotes están dejando resultados dispares, entre 26 y 40 qq/ha. “Los primeros lotes, los tempranos, están mostrando resultados flojos. Veremos cómo sigue el resto”, resumen los técnicos.

En Aldao y hacia el sur de la región, para comenzar con la soja faltan 10 a 15 días más. En cuanto a rindes esperados, no se descarta que puedan sorprender y dejar algunos kilos más.

La soja, bajo alerta: el picudo negro sigue expandiéndose y apareció también en Santa Fe

LA SOJA, “APURADA” POR LAS LLUVIAS

En este contexto, un dato que está mostrando el proceso de recolección de la oleaginosa es un gran apuro por parte de los productores, debido a la recurrencia de las lluvias que ponen los niveles de humedad en un nivel peligroso para la calidad de los lotes listos para ser levantados.

“Estamos desesperados, apurando todo lo que se puede”, reconocen algunos técnicos, según la GEA

El problema, vale insistir, es que la región deja atrás un marzo recargado de agua y entra en los primeros días de abril con condiciones de alta saturación de humedad y temperaturas y pronósticos muy firmes de lluvias.

Lamentablemente, es un combo que atemoriza porque se da justo en el momento que comienza la cosecha de soja y por varias razones: la posibilidad de que se reiteren eventos de tiempo severo como el reciente tornado en Bombal, el riesgo de granizo, la falta de piso ante la cosecha y condiciones predisponentes a enfermedades de fin de ciclo en soja que afecten su calidad y producción.

“Ahora que no queremos lluvia, llovió y viene más agua. El fin de semana llovió alrededor de 50 milímetros y veníamos con lo justo con los pisos. Tuvimos que parar la cosecha. Por suerte no hubo tormentas feas como en otros lados”, mencionan, por ejemplo, técnicos de Los Quirquinchos.

En tanto, en Aldao sostiene que, si bien con este calor y humedad hay lotes de maíz y soja segunda que están llenando muy bien, también hay otros malos. “Hay una diferencia entre fechas de siembra de 15 días que está marcando los lotes que se subieron al Titanic de los que van a andar muy bien”, metaforizan.

Y agregan: “No creo que tengamos problemas de calidad por ahora con estas condiciones, pero asustan los pronósticos. Si tenemos muchos milímetros y más, con tan pocos días entre tormentas, puede complicarse la cosecha”.

LA SOJA A NIVEL NACIONAL

En paralelo, el Panorama Agrícola Semanal (PAS) de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires indica también que la sucesión de lluvias está provocando algunos inconvenientes en la cosecha, aunque la proyección de producción se mantiene inalterable en 48,5 millones de toneladas.

El resumen del PAS en lo referido a la soja es el siguiente:

Continúan registrándose precipitaciones sobre gran parte del área agrícola, con focos intensos y el registro de algunos excesos hídricos. En consecuencia, para la soja total, la condición hídrica Adecuada/Optima registra un aumento intersemanal de 4,2 puntos porcentuales.

La cosecha de soja de primera comienza a generalizarse, con avances del 5 % en el Núcleo Sur y del 9 % en el Núcleo Norte, donde los primeros rendimientos promedian 40 qq/ha y 35 qq/ha, respectivamente.

En paralelo, la soja de segunda registra un incremento intersemanal de casi tres puntos porcentuales en la condición de cultivo Normal/Excelente, dada las buenas condiciones de humedad, lo que pone un freno al deterioro tras el estrés termo-hídrico durante el verano, principalmente sobre ambos núcleos.

«}]]Agricultura – Infocampo