La Municipalidad realizará controles de glicemia gratuitos en la Esquina de los Bancos



La actividad, a cargo de personal de la Secretaría de Salud y Preservación del Medio Ambiente, tendrá lugar este viernes 14 de noviembre, de 8 a 11 h.

El próximo viernes de 8 a 11 h en la Esquina de los Bancos, la Municipalidad de San Lorenzo realizará controles gratuitos de glicemia. La actividad de prevención y promoción de la salud se llevará a cabo en el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra el 14 de noviembre.

Con el apoyo de folletería, personal de la Secretaría de Salud y Preservación del Medio Ambiente informará a los transeúntes sobre las causas, síntomas, tratamientos y factores de riesgo de la enfermedad.

La diabetes es una patología crónica que se caracteriza por niveles altos de azúcar (glucosa) en la sangre, ya que el cuerpo no produce o no utiliza la insulina correctamente. Los tipos más comunes son la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2.

Los síntomas incluyen sed excesiva, micción frecuente, visión borrosa y fatiga. La prevención de la diabetes tipo 2 incluye un estilo de vida saludable, y un diagnóstico y tratamiento tempranos son clave para manejar la enfermedad y prevenir complicaciones graves como enfermedades cardíacas, daños renales y problemas oculares.

El Día Mundial de la Diabetes se conmemora el 14 de noviembre en homenaje a Frederik Grant Banting, nacido ese mismo día pero del año 1891. Junto con Charles Best, el prestigioso fisiólogo logró aislar por primera vez la insulina en 1921, gracias a lo cual la diabetes pasó a ser una enfermedad controlable.

La Municipalidad realizará controles de glicemia gratuitos en la Esquina de los Bancos .