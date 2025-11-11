El Vivero Inclusivo celebra su 10º aniversario con una gran feria



Será este jueves 13. de 9.30 a 14.30 h. en el predio de Islas Malvinas y Suiza. Los vecinos podrán adquirir una gran variedad de plantines cultivados por los chicos y chicas que participan del programa.

Tras la exitosa experiencia previa al Día de la Madre, el Vivero Inclusivo “Hojitas Verdes” realizará una nueva feria, esta vez con motivo de su 10º aniversario. Este jueves 13 de noviembre, de 9.30 a 14.30 h, en el predio de Islas Malvinas y Suiza, se podrán adquirir una gran variedad de plantines ornamentales, aromáticos y hortícolas cultivados por los chicos y chicas que participan del programa.

El vivero es un espacio a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad, que desde hace 10 años ofrece contención y formación laboral a jóvenes con discapacidad mayores de 16 años. Bajo la coordinación de dos maestras integradoras y un ingeniero agrónomo, aprenden todas las etapas del trabajo en la producción vegetal: desde la preparación del sustrato y la confección de plantines, hasta el trasplante, riego, desmalezamiento, fertilización, corte de césped y tratamientos sanitarios.

Los productos elaborados se comercializan en ferias pero también de forma regular, los lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 h, lo que les permite a los chicos obtener un ingreso propio y fortalecer su autonomía.

Además, parte de la producción se destina a la parquización de espacios públicos de la ciudad, como aporte al embellecimiento urbano.

