La Municipalidad de San Lorenzo ilumina el camino a Ricardone en toda su extensión



La obra consiste en la instalación de 108 columnas de metal sobre ambas márgenes. Todo el trayecto, de 2,5 kilómetros, contará con alumbrado de tecnología led.

La Municipalidad de San Lorenzo lleva adelante la obra de iluminación del camino alternativo a la ruta A012 que une a la ciudad con Ricardone. La intervención consiste en la instalación de 108 columnas sobre ambas márgenes y la posterior activación de 100 luminarias led de 30.000 lúmenes y de 8 de 20.000.

“Esta es la colectora Biraghi que empalma con San Juan, Vert y Binner, muy utilizada por gente de San Lorenzo que va a Ricardone y viceversa. Aquí el tráfico es continuo. Meses atrás habíamos concretado su pavimentación y ahora avanzamos a paso firme con la obra de iluminación led, que es un aporte sustancial a la seguridad vial en toda la arteria”, expresó el intendente Leonardo Raimundo

Finalmente, el mandatario remarcó la trascendencia de la obra en virtud del carácter estratégico del camino, que no sólo conecta a San Lorenzo con Ricardone, sino también el casco céntrico de la ciudad con barrio San Eduardo.

En la primera fase de la puesta en valor de la traza, se efectuó su rectificación, el tendido y el alisado de asfalto con polímeros. Luego se emplazó señalización horizontal y vertical y ahora se instalan luces led en todo el trayecto.

La iluminación led presenta múltiples beneficios en materia social, medioambiental y económica, ya que genera entornos más seguros, mejora la transitabilidad, promueve el aprovechamiento del espacio público y reduce el consumo de energía, la emisión de gases contaminantes y el costo económico del servicio. A partir de un plan que se desarrolla sin pausas en espacios públicos, accesos y calles de San Lorenzo, más del 95% de la ciudad cuenta con esta tecnología.