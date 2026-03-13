Adobe vive su día más extraño: resultados récord y caída del 8% en Wall Street



Adobe ha presentado resultados financieros históricos, pero el entusiasmo duró poco en Wall Street. La salida de su histórico CEO y la creciente presión de la inteligencia artificial generativa han provocado una fuerte reacción en los mercados, que ahora cuestionan cómo afrontará la compañía su nueva etapa tecnológica.

Nota original en: GIZMODO