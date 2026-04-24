ROSARINOS.COM La Municipalidad convoca a profesionales para cubrir cargos en residencias de Salud Mental Redacción 24/04/2026 Comparte esto: Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Imprimir (Se abre en una ventana nueva) Imprimir Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico La inscripción está abierta hasta el 8 de mayo de manera online Leer másNavegación de entradasAnterior: La Municipalidad convoca a profesionales para cubrir cargos en residencias de Salud MentalSiguiente: Operativo Barrial en La Florida sumó mejoras integrales para el corredor norte