La inteligencia artificial abierta tiene un problema bastante silencioso… Miles de modelos están expuestos en internet y cualquiera puede usarlos



Un nuevo estudio revela una capa invisible de modelos de IA de código abierto accesibles desde la red, sin filtros ni barreras. No es un fallo puntual: es una infraestructura global que puede abaratar el phishing, el spam y la desinformación a una escala inédita.

Nota original en: GIZMODO