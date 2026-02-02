Con izamientos y un homenaje a los caídos, San Lorenzo empieza a conmemorar el combate de 1813



Las primeras actividades alusivas a la fecha histórica tendrán lugar este martes 3 desde las 9 h en la Plaza San Martín, el Pino Histórico, el Campo de la Gloria y el cementerio del convento. El viernes 6 a partir de las 19.30 en el Paseo del Pino se presentará la Fanfarria Alto Perú y luego se realizará la ceremonia de cambio de guardia de los granaderos. El acto central será el sábado próximo a las 19 h en el Campo de la Gloria.

Con izamientos y un homenaje a los caídos, este martes 3 San Lorenzo comenzará a conmemorar el único combate de San Martín en suelo patrio. Las primeras actividades alusivas a la fecha histórica se desarrollarán desde las 9 h en la Plaza San Martín, el Pino Histórico, el Campo de la Gloria y el cementerio del convento.

El viernes 6 a partir de las 19.30 h la Fanfarria Alto Perú desfilará por la avenida San Martín desde calle Moreno hacia el norte hasta llegar al Paseo del Pino, donde ejecutará un repertorio de marchas y canciones populares. El mismo día, a las 21.30 h en el Convento San Carlos se efectuará la ceremonia de cambio de guardia de los granaderos.

El acto central se llevará a cabo el próximo sábado 7 desde las 19 h en el Campo de la Gloria, donde tendrá lugar la imponente carga de caballería de los granaderos y el tradicional desfile cívico militar, entre otras atracciones.

Desde la Municipalidad de San Lorenzo se invita a los vecinos a participar de las actividades con las que se rendirá homenaje a San Martín, sus granaderos y los voluntarios sanlorencinos que protagonizaron la gesta del 3 de febrero de 1813.