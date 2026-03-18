PRESSENZA – Humanismo y Espiritualidad.

En una emulación de viejas tácticas militares, el mundo presencia y sufre la proliferación de bloqueos. Asfixiar a las poblaciones asediadas, privarlas de alimentos, de medicinas, de recursos energéticos y económicos, tiene como uno de sus objetivos acentuar el sufrimiento de sus habitantes para que estos vuelquen su descontento contra sus gobiernos. Esta estrategia cruel constituye, en sí misma, una violación extrema de los derechos humanos más básicos, lo que debería ser judiciable internacionalmente.

La crisis que el pueblo cubano hoy atraviesa no es producto de políticas internas, siempre mejorables o sujetas a modificaciones, sino el resultado de un prolongado bloqueo de más de seis décadas. Bloqueo perpetrado por los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos, como reflejo animaluno a una revolución que produjo y sembró alternativas soberanas a las vejaciones y expolio que nuevos y viejos colonialismos habían marcado en la piel de ese pueblo.

Ese cerco, hoy se ve recrudecido por nuevas medidas de presión y una presencia naval norteamericana que ha militarizado las aguas del Caribe. Luego de lo que parecía una relativa distensión y acercamiento durante el gobierno de Barack Obama, hoy la alianza de los círculos antirevolucionarios de emigrados cubanos de Miami (y su descendencia) con el poder político que respalda a Donald Trump, ha renovado su ataque furioso contra la isla. El mismo secretario de Estado – en la administración estadounidense equivalente a un ministro de relaciones exteriores –, Marco Rubio, pertenece a ese grupo de ultrones, que han cultivado durante las mismas seis décadas sus peores resentimientos y revanchismos contra el sistema socialista.

Pero no solo Cuba soporta hoy – en nombre de la supuesta “libertad” – la vulneración de sus derechos más básicos, sino también Venezuela, aliada con aquella en la búsqueda de horizontes de integración y liberación para la región.

Esa Venezuela bolivariana, revolucionaria por empuje democrático de su pueblo, también cansado de décadas y siglos de explotación, supo convertir su potencia petrolera en progreso social y compartirla con naciones vecinas a través de PetroCaribe, un sistema que garantizaba un abastecimiento preferencial, a menor costo y facilidades de pago para pueblos hermanos con necesidades vitales de suministro energético. Esto le valió el encono agresivo del pretendido patrón del Norte, que no dudó en usar todas las estratagemas posibles para derrocar a ese nuevo símbolo de cooperación y solidaridad.

El mismo esquema de encerramiento y hambruna (y posterior genocidio) utilizado ya contra los judíos en los ghettos de la Europa nazificada, verdaderos campos de concentración urbanos a cielo abierto, ha sido el aplicado por el gobierno israelí de Netanyahu para llevar a cabo el asesinato sistemático en masa de decenas de miles de gazatíes. La barbarie a la que la ultraderecha expansionista – la local y la asentada en los Estados Unidos – sometió al pueblo palestino y a su justo derecho a una nación libre, revive el doloroso recuerdo de los bantustanes del régimen racista de apartheid en Sudáfrica, que también compartió estrechas relaciones económicas y militares con el gobierno israelí en los años 70’.

Enfrentado en la actualidad a la reconfiguración de la escena geopolítica, con la emergencia de un nuevo polo, los BRICS, cuyos integrantes no coinciden con los intereses monópolicos de las principales corporaciones de negocio estadounidenses, el gobierno de ese país recurre al último argumento – si es que se puede considerarlo como tal – de un hegemón en decadencia, la fuerza bruta, la agresión despiadada, la guerra.

Uno de los factores que agudizaron y acaso son una de las claves en el enfrentamiento en curso, ha sido la incorporación en 2024 de Irán y Emiratos Árabes Unidos al bloque BRICS, junto a la calidad de miembro observador de Arabia Saudita, y el estatus de miembros asociados de países con fuerte poderío energético como Nigeria y Kazajistán. Inclusiones que consolidaron a este conglomerado como un fuerte contrapunto a la preeminencia absoluta del eje atlantista.

En el actual escenario bélico, luego de haber sido agredido, el gobierno de Irán también ha recurrido al cierre selectivo a la navegación de buques que transportan petróleo por el estrecho de Hormuz. Mientras tanto, sus aliados políticos hutíes en Yemen blanden una amenaza similar en Bab-el-Mandeb, puerta de conexión con el Mar Rojo y con el Mediterráneo.

Asimismo, se han hecho comunes los muros de distinto tipo, que intentan ingenuamente separar poblaciones en un mundo ya plenamente interconectado. Así las murallas -físicas o policíacas – levantadas por Estados Unidos y Europa en sus fronteras, impiden la entrada a miles de migrantes que escapan de la guerra, la miseria y el hambre, plagas generadas por las elites de esos mismos países. Migrantes que, aun si consiguen atravesar el bloqueo, se enfrentarán a la segregación y persecución impuestas intramuros por la violencia supremacista.

Pero como siempre ha sucedido en la historia, mientras unas puertas se cierran otras se abren…

Indicios de nuevas esperanzas generacionales

Muy significativas han sido en los últimos años las masivas rebeliones de la denominada Generación Z en Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Perú y Madagascar, entre otros lugares. El clamor moral contra la corrupción y el nepotismo, la exigencia de posibilidades de progreso para la juventud y el uso de los recursos comunes para el bienestar general, son banderas comunes que lograron remover a gobiernos que solo atinaron a reprimir las protestas, causando nuevo dolor y sufrimiento.

En la estela de aquellos alzamientos en varios de esos países, se han conformado nuevos gobiernos, al que las mayorías adhieren renovando sus esperanzas de mejores días por venir.

En Sri Lanka, asumió la presidencia en Septiembre de 2024 el dirigente de izquierdas Anura Kumara Dissayanake, cuyo partido consiguió el 62% de los votos en la subsiguiente elección parlamentaria. Dissanayake ha emprendido desde entonces un programa de reformas sociales y fiscales en favor de los más pobres, entre cuyas medidas se haya una pensión mínima universal, la distribución de terrenos fiscales a pequeños agricultores, la reducción del impuesto sobre el valor añadido a los productos de primera necesidad, y el gravamen a los ricos que evaden el pago de impuestos.

En Bangladesh, luego de un momento de transición política liderado por el premio Nobel Mohammad Yunus, las elecciones dieron una amplia victoria al Partido Nacionalista, cuyo candidato y actual primer ministro Tarique Rahman estuvo exiliado durante los últimos 18 años. Significativo es además el mayoritario voto afirmativo que obtuvo en referéndum la propuesta de enmiendas constitucionales y legales expresadas en la Carta de Julio, emergida como consenso político del levantamiento estudiantil de 2024.

Muy relevantes también fueron los resultados de las recientes elecciones de Nepal, cuyo gobierno anterior debió dimitir ante el alzamiento juvenil de Septiembre de 2025. Consiguiendo 182 escaños sobre un total de 275, resultó vencedora la agrupación que llevó como candidato a Balendra “Balen” Shah, de 35 años de edad, ex rapero y alcalde de Kathmandú entre 2022 y enero del presente año. El ascenso de Shah como figura política es considerado una continuación del espíritu de la política alternativa impulsada por Ujjwal Thapa, fallecido en 2021, quien dedicó años a construir un movimiento que desafió al arraigado sistema político de Nepal, motivó a los jóvenes a participar en la vida cívica y luchó contra la corrupción y la injusticia social.

Está por verse como siguen esos procesos, siempre dificultados por la resistencia de sectores entronizados en el poder. Sin embargo, el clima que se respira en dichos lugares es de un nuevo comienzo.

Como es afuera, también es adentro

Tal como lo enuncia Silo en su libro “Cartas a mis amigos”, se está presentando ante nosotros con cada vez mayor claridad la disyuntiva del simple caos destructivo o de la revolución como dirección superadora de las diferencias de los oprimidos. Ya hace algo más de tres décadas, el pensador humanista anunciaba que “La situación mundial y la particular de cada individuo será más conflictiva cada día y que dejar el futuro en manos de los que han dirigido este proceso hasta hoy, es suicida.”

Al pretender ordenar el desorden creciente se habrá de acelerar el desorden. “No hay otra salida que revolucionar el sistema, abriéndolo a la diversidad de las necesidades y aspiraciones humanas. Planteadas las cosas en esos términos, el tema de la revolución adquiere una grandeza inusitada”, afirma Silo.

Y agrega: “Hablamos de una revolución social que cambie drásticamente las condiciones de vida del pueblo, de una revolución política que modifique la estructura del poder y, en definitiva, de una revolución humana que cree sus propios paradigmas en reemplazo de los decadentes valores actuales.

Fieles a la concepción humanista, cabe la pregunta por la revolución interna o mental necesaria para que el paisaje humano y la organización pueda transformarse efectivamente.

En analogía a la famosa frase de la Tabla Esmeraldina, atribuida a la figura mítica de Hermes Trismegisto, «Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo”, podría también expresarse la íntima e indisoluble estructura entre la interioridad humana y el paisaje social en el que se desenvuelve diciendo que “lo que está “afuera” es como lo que está adentro y, ambos términos se influyen mutuamente, requiriendo transformaciones en simultáneo”.

Los bloqueos externos pueden también interpretarse, al menos alegóricamente como algo que está bloqueado adentro y entre los seres humanos.

Desde estas premisas claves para la concepción del Nuevo Humanismo sobre el ser humano y el mundo social, podríamos inquirir, más allá de todo análisis externo, qué es lo que sucede en el interior de aquellos que generan bloqueos, agresión y muerte y cual es el malestar en la conciencia de quienes apoyan estas directrices. Y, sobre todo, cómo pueden resolverse, desbloquearse los conflictos en la interioridad de los conjuntos humanos, superando el sufrimiento y la violencia que proyectan. Cómo puede desatascarse el flujo bloqueado de esa energía vital para lograr el acercamiento a las y los demás, para empatizar, para compartir sueños de bienestar y evolución colectiva, lo cual constituye una gran pregunta de nuestro tiempo.

No hay duda que no será leyendo libros de autoayuda, ni buscando refugio en antiguas liturgias religiosas, ni convirtiéndose en pasivos anacoretas. Tampoco será acudiendo a múltiples sesiones en el mullido sofá de un psicólogo renombrado, aunque la comunicación sea un elemento valioso para destrabar lo que está atragantado. Mucho menos se logrará evadir las contradicciones con fugas distractivas u otro tipo de alucinaciones.

Seguramente la dirección liberadora se alcanzará progresivamente a través de una acción coherente, solidaria y colectiva en el mundo que ayude a unir las partes del alma que pulsan en direcciones opuestas, resistiendo el influjo nefasto de los antivalores de un sistema en decadencia. Construir en esa dirección, con la mira y el corazón puestos en el surgimiento de una humanidad renovada, haciendo el vacío a los cantos de sirena de la mezquindad y el oportunismo , es un camino que tiene sentido.

Javier Tolcachier

Fuente: PRESSENZA.COMLeer más