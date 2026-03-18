Foto: El viceprimer ministro chino, He Lifeng, quien también es miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, estrecha la mano del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, previo a sus conversaciones, en París, Francia, el 15 de marzo de 2026. (Xinhua/Peng Ziyang)



PARÍS, 16 mar (Xinhua) — Las delegaciones de China y Estados Unidos sostuvieron intercambios y consultas francos, profundos y constructivos en París el domingo y hoy lunes sobre temas económicos y comerciales de interés mutuo, incluidos arreglos arancelarios, promoción del comercio e inversión bilaterales, y el mantenimiento del existente consenso de las consultas.

Durante las conversaciones, guiadas por el importante consenso alcanzado por los dos jefes de Estado, las dos partes llegaron a nuevos consensos y acordaron continuar las consultas.

Bajo la guía estratégica de los importantes entendimientos comunes entre los dos jefes de Estado, y luego de cinco rondas de consultas económicas y comerciales celebradas el año pasado, China y Estados Unidos han alcanzado una serie de resultados en el ámbito económico y comercial, señaló el viceprimer ministro chino He Lifeng durante la nueva ronda de conversaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.

Estos resultados han inyectado mayor certidumbre y estabilidad a las relaciones económicas y comerciales bilaterales, así como a la economía mundial, dijo He.

Recientemente, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que los aranceles impuestos por el Gobierno estadounidense en el marco de la Ley de Poderes Económicos por Emergencia Internacional son ilegales, dijo He, indicando que en consecuencia, la parte estadounidense impuso un recargo adicional del 10 por ciento a las importaciones de todos sus socios comerciales bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, e introdujo sucesivamente una serie de medidas negativas contra China, incluidas las investigaciones por la Sección 301, sanciones corporativas y restricciones al acceso al mercado.

China se ha opuesto sistemáticamente a los aranceles unilaterales impuestos por Estados Unidos, afirmó He, e instó a Washington a eliminar por completo dichos aranceles y otras medidas restrictivas.

China tomará las medidas necesarias para salvaguardar firmemente sus derechos e intereses legítimos, añadió.

China espera que Estados Unidos actúe en la misma dirección, cumpla el importante consenso alcanzado por los dos jefes de Estado, amplíe las áreas de cooperación y reduzca los problemas, con el fin de promover el desarrollo sano, estable y sostenible de las relaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos, agregó.

La parte estadounidense afirmó que una relación económica y comercial estable China-Estados Unidos es de suma importancia para ambos países y para el mundo, y contribuye a promover el crecimiento económico global, la seguridad de las cadenas de suministro y la estabilidad financiera. Ambas partes deben reducir las fricciones, evitar la escalada de la situación y resolver las diferencias mediante consultas.

Las dos partes acordaron estudiar el establecimiento de un mecanismo de cooperación para fomentar el comercio y la inversión bilaterales, seguir haciendo buen uso del mecanismo de consulta económica y comercial entre China y Estados Unidos, reforzar el diálogo y la comunicación, gestionar adecuadamente las diferencias, ampliar la cooperación práctica y promover el desarrollo sostenido, estable y sólido de las relaciones económicas y comerciales bilaterales.