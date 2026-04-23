En las últimas semanas, el mercado ganadero comenzó a mostrar mayor cautela a la hora de convalidar valores, tanto en la hacienda gorda como en la reposición.

A pesar de un contexto de oferta limitada y precios internacionales favorables, el mercado local parece haber ingresado en una fase de búsqueda de equilibrio, luego de la fuerte suba registrada en los primeros meses del año.

Puntualmente, si se observan los valores de la hacienda gorda en el Mercado Agroganadero de Cañuelas (MAG) desde la segunda mitad del año pasado hasta la actualidad, el cambio de tendencia resulta evidente.

En términos constantes, entre octubre de 2025 y febrero de este año, los novillos subieron un 28%, mientras que los novillitos y las vaquillonas lo hicieron un 32% y 33%, respectivamente.

LA HACIENDA AHORA BAJA

Sin embargo, desde ese pico, durante marzo y los primeros 20 días de abril, los precios comenzaron a corregir: los novillos retrocedieron un 9%, y los novillitos y las vaquillonas, un 6%.

Según el último informe del Rosgan, históricamente, marzo y abril suelen concentrar las mayores subas de precio de la hacienda gorda, impulsadas por una mayor fluidez de la demanda que se traslada desde los mostradores.

No obstante, en esta campaña el ajuste se adelantó a febrero y en una magnitud que el consumo interno no logra absorber completamente.

“En el primer trimestre, el precio del gordo acumuló una suba nominal del 11%, frente a una inflación mayorista del 6,2%. Con niveles de consumo más moderados, el margen para nuevas subas en el precio de la hacienda aparece extremadamente acotado, al menos en el corto plazo”, analizan en el mercado ganadero rosarino.

LA HACIENDA, ENTRE LA EXPORTACIÓN Y EL CONSUMO

Una clave en este contexto es que del lado de la exportación —que suele actuar como sostén en escenarios de debilidad del consumo interno— tampoco se observan condiciones claras para convalidar mayores valores.

Si bien los precios internacionales se mantienen firmes y en un máximo histórico, la ecuación del exportador se deteriora por el aumento del costo de la hacienda y un tipo de cambio que, lejos de acompañar, se ha apreciado en los últimos meses.

“En el primer trimestre, el novillo pesado en el MAG subió 9%, la inflación en pesos fue del 9,4% y el tipo de cambio oficial —al que liquida el exportador— retrocedió más de 5%, lo que afectó aún más la rentabilidad del sector”, indica el Rosgan.

En el segmento de reposición también se observa una actitud más prudente. A pesar de la escasa oferta, los valores actuales se ubican por debajo de los máximos recientes.

Menos faena y vientres más caros: la reposición se encarece en plena recuperación de la cría

LA EVOLUCIÓN DE LOS TERNEROS

Por otro lado, el Índice Ternero Rosgan, tras acumular una suba nominal del 19% en los primeros tres meses del año, registró en abril su primera caída mensual, con un retroceso del 6%, ubicándose en $6.410 frente a los $6.809 de marzo.

Aun así, los valores continúan en niveles elevados: en términos reales, los precios actuales se ubican un 76% por encima del promedio de la serie iniciada en 2010.

La cantidad de terneros y terneras disponibles por stock se ubica en 14,4 millones de cabezas, unas 200 mil menos que en el ciclo previo.

La zafra de terneros, otra muestra del momento histórico de la ganadería: récord de cabezas vendidas

A su vez, según datos de SENASA, en el primer trimestre salieron de los campos de cría cerca de 2 millones de terneros y terneras, unas 400 mil cabezas menos que en igual período del año anterior, lo que refleja una mayor retención.

Paralelamente, en términos de ingresos (a valores actuales), el criador obtiene un 42% más por cada jaula de terneros vendida que hace un año. Esto implica que, aun con un 30% menos de hacienda comercializada, puede alcanzar ingresos similares a los del ciclo previo, sin considerar además el mayor peso potencial de la invernada retenida.

En este contexto, pese a la limitada oferta, una adecuada gestión productiva podría permitir al criador generar un excedente de fondos y destinarlo a una mayor retención de hacienda, tanto en machos para recría y engorde como en hembras orientadas a la reposición de vientres.

LA VOZ EN LOS REMATES DE HACIENDA

A modo de referencia, al analizar las estadísticas surgidas de los remates habituales de Rosgan, se observa que, mientras la oferta total de terneros y terneras cayó un 17% en lo que va del año, la de novillitos y vaquillonas aumentó un 10% interanual.

“Dentro de estas categorías, se destaca además una contracción cercana al 30% en la oferta de vaquillonas, lo que redujo su participación frente a los machos del 37% del año pasado al 26% actual”, insisten en el mercado.

De hecho, durante el último remate de Rosgan, la categoría vaquillonas de invernada incluso no registró oferta, una situación que comienza a repetirse con mayor frecuencia en distintas subastas ganaderas y que constituye una señal clara de la estrategia que hoy predomina en la toma de decisiones del productor.

INFOCAMPO

AGRONEGOCIOS.COM.AR