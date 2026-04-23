La Universidad Nacional de Rosario convoca a la comunidad a participar de una jornada de cuidado y promoción de la salud, con asesoramiento gratuito de profesionales, vacunatorio, consultorio odontológico móvil y atención oftalmológica.

Además, habrá atención para mascotas. Es este jueves de 10 a 16 hs en la Plaza Montenegro, San Martín y San Luis, en el marco de las actividades de visibilización que se están desarrollando para evidenciar el aporte y la potencialidad del sistema universitario argentino y reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La propuesta apunta a brindar diversos servicios asistenciales gratuitos destinados a promover el cuidado de la salud. El área de Salud de la UNR ofrecerá asesoramiento profesional sobre el cuidado diario y orientará a los vecinos sobre cómo acceder a la red pública de atención en la ciudad y en la provincia.

En los consultorios móviles se realizará atención primaria de la salud (APS), tareas de promoción, prevención, atención y cuidado. En los consultorios oftalmológicos, se abordará la salud oftalmológica y se realizará control de agudeza visual. Además, habrá un consultorio fonoaudiológico para detección de alteraciones en respiración, deglución y articulación.

La propuesta contará con un consultorio itinerante en niños y adultos, salud cardiovascular (importancia de la actividad física y de las medidas higiénicas y/o dietéticas), salud sexual y reproductiva, detección de infecciones de transmisión sexual, medidas antropométricas, talla y peso, índice de masa corporal (IMC), toma de presión arterial y detección de grupo y factor sanguíneo. Se desarrollarán talleres básicos de RCP.

En lo que respecta a atención odontológica se podrá acceder a atenciones simples y sin turno previo: se realizarán arreglos pequeños y extracciones simples para quienes lo necesiten. Se entregarán certificados bucodentales a quienes necesiten para trámites escolares y administrativos.

Se brindarán consejos sobre hábitos de higiene y se entregarán cepillos dentales para fomentar el cuidado en el hogar. La atención será abordada por integrantes del Modelo de Odontologia Preventivo, Individual y Colectivo (MOPIC).

Quienes presenten situaciones que requieran un abordaje de mayor complejidad serán debidamente orientadas, derivadas o agendadas en los efectores correspondientes, garantizando así la continuidad del cuidado dentro del sistema público.

Salud animal y tenencia responsable

El operativo también incluirá un dispositivo específico para mascotas a cargo de la Dirección de Salud Animal. Se llevará adelante una campaña de vacunación antirrábica para perros y gatos, sumado a espacios de asesoramiento sobre tenencia responsable, control poblacional y prevención de zoonosis (enfermedad infecciosa transmisible de animales a humanos, provocada por virus, bacterias, parásitos o agentes no convencionales) en entornos urbanos.

Para el traslado de mascotas se recomienda a los efectos de garantizar la seguridad de todos los asistentes y de los animales, que los perros asistan con collar y correa. En tanto, los gatos deben ser trasladados en bolsa o mochila transportadora.

Todas las actividades serán desarrolladas por profesionales de la UNR, que a su vez coordinarán a los equipos de estudiantes que intervendrán en el marco de sus programas de formación práctica y de voluntariado. ​ ROSARIOPLUS