A medida que la cobertura de los medios se centra en las bombas, la destrucción y la escalada de la violencia, refuerza una lectura inmediata y estrecha del conflicto. Sin embargo, debajo de esta superficie se encuentra otra dimensión: la guerra de Irán no es solo un evento, sino una manifestación y un acelerador de transformaciones más profundas que ya están remodelando el mundo.

Lo que estamos presenciando no es solo una confrontación geopolítica, sino un cambio que se desarrolla en múltiples niveles: político, económico, militar y enérgico.

Es probable que el conflicto intensifique las tendencias que ya estaban en marcha. En la COP28, más de 130 países se comprometieron a triplicar la capacidad de energía renovable para 2030. Las tecnologías descentralizadas y de despliegue rápido apoyan cada vez más esta ambición. En este contexto, la guerra, al aumentar el costo y la inestabilidad del petróleo, puede acelerar inadvertidamente la transición hacia sistemas de energía renovable que son más accesibles, controlados localmente y menos vulnerables a la interrupción geopolítica.

La infraestructura petrolera, por el contrario, es costosa, frágil y depende de la estabilidad a largo plazo, condiciones que el conflicto socava directamente. En un entorno así, la inversión a largo plazo se vuelve cada vez más incierta. En lugar de señalar un abrupto fin a los combustibles fósiles, la crisis actual puede estar acelerando su pérdida gradual de dominio.

A nivel institucional, la guerra también expone las crecientes limitaciones de los marcos globales tradicionales. Organizaciones como la OTAN, la OPEP y las Naciones Unidas se enfrentan cada vez más a la realidad más fluida y multipolar. Esto no necesariamente marca su final, pero sugiere una reconfiguración de sus roles e influencia.

Las relaciones diplomáticas parecen estar evolucionando. Las recientes visitas de alto nivel, como la de Pedro Sánchez, el primer ministro de España, a China, junto con los líderes de los Emiratos Árabes Unidos, Rusia y Vietnam, apuntan a un cambio hacia un compromiso más directo, pragmático y menos impulsado por el protocolo.

Al mismo tiempo, la dimensión militar revela sus propias contradicciones. Como se ha visto en los conflictos recientes, incluso en Ucrania e Irán, los sistemas militares altamente sofisticados y costosos se ven cada vez más desafiados por tecnologías descentralizadas de bajo costo como los drones. Esta asimetría plantea preguntas sobre la sostenibilidad y la eficacia de la inversión militar tradicional, particularmente cuando se mide en función del nivel de seguridad que realmente proporciona.

Finalmente, debajo de estos cambios estructurales se encuentra una transformación más sutil: el papel de las personas mismas. Hay crecientes señales de un deseo de una participación más directa en la configuración del futuro, ya sea a través del compromiso cívico, las iniciativas locales o las nuevas formas de organización colectiva. Los recientes movimientos de protesta en los Estados Unidos, incluidas las llamadas marchas de “No Kings”, reflejan esta búsqueda de formas más directas de expresión política. Si bien sería prematuro hablar de una transición completa hacia la democracia directa, la presión por sistemas más participativos y menos mediados se está volviendo cada vez más visible.

En este sentido, la guerra de Irán no es solo una tragedia, sino también un umbral. Revela el agotamiento de un mundo construido sobre el control, la extracción y la mediación, al tiempo que acelera la búsqueda de nuevas formas de energía, nuevas formas de poder y nuevas formas de participación.

Las viejas estructuras no simplemente están fallando; están siendo superadas por una aspiración más profunda que emerge de la gente misma.

La pregunta ahora no es solo cómo terminará el conflicto, sino si este momento abrirá la posibilidad de que un mundo más humano tome forma.

David Andersson

PRESSENZA – Humanismo y Espiritualidad. Leer más