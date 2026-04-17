Una noche trágica en un departamento del barrio Nuestra Señora de Lourdes terminó con una joven mujer muerta en circunstancias que ahora son materia de investigación penal, y con el suicidio de su novio, quien a pesar de haber caído al vacío en otro edificio, en el microcentro, fue hospitalizado en estado grave y pereció a poco de llegar al Heca.

Todo está bajo la lupa de Fiscalía y la Policía de Investigaciones. La hipótesis inicial es la de un femicidio seguido de un intento de suicidio. Se desató hacia las 4.20 de este viernes, en un apartamento de Tres de Febrero 2465. Los vecinos refieren haber escuchado gritos propios de una pelea. Y luego, un llamado al 911: alguien reportó que su novia acababa de quitarse la vida con un arma blanca.

En efecto, la irrupción de policías en el departamento dio con el cuerpo de una joven de 25 años –Sofía S.– exánime y con una herida como de cuchillo, una forma infrecuente para autoeliminarse. Pero en el departamento no había nadie más.

En esos instantes, se denunció que una persona se había arrojado al vacío desde la torre de Tres de Febrero 1147, ya en el microcentro. Se trataría de Valentín A., el novio de la mujer que fue hallada muerta en el departamento, trece cuadras hacia al oeste.

El joven que cayó desde el balcón fue trasladado al Hospital Clemente Alvarez en grave estado, y falleció momentos más tarde.

Con el correr de las horas, se estableció que Sofía y Valentín convivían como pareja en el departamento de Tres de Febrero y Santiago. De madrugada, el joven se trasladó hasta el domicilio de una amiga, en el 8º piso de Mitre 1147, desesperado y con la versión de que su novia se había suicidado y que él intentó salvarla. La amiga de Valentín avisó al 911 según esa versión, y en esos instantes, el muchacho se tiró por el balcón al vacío.

La fiscal a cargo, Carla Ranciari, no fue concluyente por el momento en cuanto a que Sofía hubiera sido asesinada. En cambio, se inclinó por la definición de “muerte dudosa” hasta que los peritajes permitan determinar mejor lo que sucedió. ​ ROSARIOPLUS