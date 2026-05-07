La extorsión con gafas inteligentes ya es una realidad preocupante



Las gafas inteligentes equipadas con cámaras vuelven a generar polémica tras un caso ocurrido en Londres, donde una mujer fue grabada discretamente mientras compraba y posteriormente fue presionada para pagar dinero a cambio de eliminar el video publicado en redes sociales. El incidente ha reavivado el debate sobre privacidad, vigilancia y el uso indebido de esta tecnología.

Un caso que aumenta las preocupaciones sobre las gafas inteligentes

Oonagh, la mujer que fue grabada-

Según un reporte de la BBC, una mujer que pidió permanecer en el anonimato descubrió que había sido grabada de forma encubierta por un hombre que utilizaba gafas inteligentes mientras caminaba por una tienda en Londres. El video terminó publicado en TikTok, donde acumuló decenas de miles de visualizaciones en poco tiempo.

La situación escaló aún más cuando, presuntamente, el hombre pidió dinero a cambio de retirar el contenido de internet, describiendo la eliminación del video como un “servicio de pago”. Aunque el individuo negó las acusaciones de extorsión, la publicación fue eliminada posteriormente por violar las normas de TikTok relacionadas con acoso y hostigamiento. La cuenta también fue suspendida, aunque las imágenes reaparecieron más tarde en otra plataforma social.

El caso refleja una preocupación creciente sobre el uso de dispositivos como las Ray-Ban Meta Smart Glasses, que incorporan cámaras capaces de grabar discretamente sin llamar demasiado la atención. Aunque grabar personas sin permiso también puede hacerse con teléfonos móviles, muchos expertos consideran que las gafas inteligentes hacen este proceso mucho más difícil de detectar.

Privacidad, vigilancia y el futuro de esta tecnología

Uno de los puntos más cuestionados en este tipo de dispositivos es la efectividad de sus indicadores de grabación. Las gafas inteligentes suelen incluir una pequeña luz LED que debería encenderse mientras se captura video, pero en este caso la víctima afirmó no haber notado ningún aviso visual, lo que ha despertado dudas sobre si estas señales realmente son suficientes para proteger la privacidad de las personas.

El debate también se centra en el creciente uso de estas gafas para crear contenido viral en redes sociales, especialmente grabaciones espontáneas de desconocidos en espacios públicos. Diversas investigaciones ya habían señalado que algunos usuarios emplean este tipo de tecnología para grabar mujeres discretamente con fines de entretenimiento o monetización.

Por ahora, los fabricantes todavía no presentan soluciones definitivas para evitar este tipo de abusos. Mientras las cámaras sigan integradas en dispositivos cotidianos y discretos, expertos advierten que será difícil impedir completamente el espionaje o las grabaciones sin consentimiento. El caso de Londres muestra cómo la combinación entre redes sociales y tecnología portátil puede abrir nuevas formas de acoso digital y vulneración de la privacidad.

El incidente ocurrido en Londres demuestra que las preocupaciones sobre las gafas inteligentes ya no pertenecen únicamente al terreno de la teoría. La posibilidad de grabar discretamente y difundir contenido sin consentimiento plantea desafíos cada vez mayores para la privacidad, la seguridad y la regulación tecnológica en la vida cotidiana.

Fuente:

BBC News

Fuente: CerebroDigital.net