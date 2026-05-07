Fitbit parecía haber quedado en un segundo plano dentro del ecosistema de Google, casi como una marca que seguía ahí por inercia mientras el protagonismo recaía en los Pixel Watch.

Ahora vuelve con Fitbit Air, una pulsera sencilla y ligera, que apunta justo en la dirección contraria a la de muchos relojes inteligentes: menos funciones visibles, menos complicación y un precio más contenido. La paradoja es que este regreso del hardware también llega con una lectura menos evidente: la marca, querida por muchos usuarios, empieza a quedar cada vez más diluida dentro del gigante del buscador.

No es un lanzamiento cualquiera dentro del catálogo de Google. Fitbit Air es el primer dispositivo de hardware de Fitbit en casi cuatro años, así que su llegada podría leerse como una pequeña resurrección de la marca. Pero el movimiento completo apunta en otra dirección.

Google compró Fitbit hace unos cuantos años por 2.100 millones de dólares y, desde entonces, ha ido acercando cada vez más esa tecnología a su propio ecosistema. Ahora el paso es todavía más visible: Google ya presenta la antigua app Fitbit bajo el nombre Google Health, un paso que deja entrever parte de su estrategia.

Ficha técnica de la Fitbit Air

Fitbit Air dimensiones y peso Largo: 34,9 mm Ancho: 17 mm altura: 8,3 mm 5,2 g sin la correa 12 g con la correa Memoria Guarda 7 días de datos de movimiento detallados minuto a minuto. Guarda 1 día de datos de entrenamiento Guarda los totales diarios de los últimos 30 días Almacena datos de frecuencia cardiaca en intervalos de 2 segundos batería y carga Hasta 7 días de autonomía Batería de polímero de litio Carga de 0 a 100% en 90 minutos conectividad Bluetooth 5.0 sensores Monitor de frecuencia cardiaca óptico Acelerómetro de tres ejes Sensores rojos e infrarrojos para monitorizar la saturación de oxígeno (SpO2) Sensor de temperatura en el dispositivo (variación de la temperatura cutánea disponible en la aplicación Google Salud) Motor de vibración Resistencia Resistente al agua hasta 50 metros. colores Obsidiana, gris niebla, frambuesa, lavanda precio Desde 99,99 euros

Una pulsera sencilla para una estrategia mucho más ambiciosa

Fitbit Air se entiende rápido porque no intenta hacer de todo. No tiene pantalla, no tiene botones y no quiere convertirse en otro dispositivo al que mirar cada pocos minutos.

La idea es más sencilla: te la pones, la llevas durante el día o por la noche y dejas que vaya registrando actividad, sueño y algunas métricas de salud sin pedirte demasiada atención.

Estamos ante un producto que pesa 12 gramos con la correa y 5,2 gramos sin ella, así que la promesa de Google parece ir en la dirección de tener más funciones a la vista como de llevar algo cómodo que casi desaparece en la muñeca.

Esa sencillez no significa que Fitbit Air llegue vacía por dentro. Incorpora sensor óptico de frecuencia cardiaca, giroscopio, acelerómetro, sensor de oxígeno en sangre y sensor de temperatura cutánea para el seguimiento del sueño. También resiste inmersiones de hasta 50 metros y promete siete días de batería con una carga, además de un día de uso con cinco minutos enchufada. Otro detalle importante es que puede funcionar de forma simultánea con un Pixel Watch.

Así que no parece pensado para ti si lo que quieres es responder mensajes, recibir notificaciones o tener una pantalla llena de datos en la muñeca. Para eso ya están los relojes inteligentes. Pero si buscas una forma sencilla de medir tu actividad, tu descanso y algunas señales de salud sin complicarte demasiado, Fitbit Air sí puede ser una opción a contemplar. También encaja si ya tienes un Pixel Watch y prefieres dejar el reloj para el día, pero ponerte algo más ligero para dormir o entrenar.

El otro gran cambio no lo vas a notar en la muñeca, sino en el móvil. Si usabas Fitbit como aplicación de referencia, como señalábamos arriba, ese espacio pasa a llamarse Google Health. La idea de Google es reunir ahí el seguimiento de salud, los datos de bienestar y el coaching personalizado, todo en un mismo lugar. El cambio también implica integrar Health Connect, la capa de Android pensada para ordenar datos de salud entre aplicaciones. Sobre el papel, puede parecer solo un cambio de nombre, pero dice bastante sobre lo que está ocurriendo: Fitbit sigue apareciendo en la pulsera, mientras la experiencia diaria empieza a moverse cada vez más hacia Google.

La capa de suscripción también cambia de sitio. Google explica que Fitbit Premium pasa a ser Google Health Premium. Ahí entran las funciones más ambiciosas, como el coach de salud personal integrado con Gemini, los planes que se adaptan al progreso, el descanso y la recuperación, o la posibilidad de recibir información más personalizada sobre bienestar.

Precio y disponibilidad de Google Fitbit Air en España

Google Fitbit Air ya se puede reservar en España desde 99,99 euros y estará disponible a partir del 26 de mayo. El dispositivo incluye, además, tres meses de prueba de Google Health Premium para nuevos miembros, con renovación automática posterior por 8,99 euros al mes si no se cancela.

Los colores y acabados disponibles son los siguientes:

Obsidiana , con hebilla de acero inoxidable en negro mate

, con hebilla de acero inoxidable en negro mate Gris niebla , con hebilla de acero inoxidable en plata pulida

, con hebilla de acero inoxidable en plata pulida Frambuesa , con hebilla de acero inoxidable en oro champán pulido

, con hebilla de acero inoxidable en oro champán pulido Lavanda, con hebilla de acero inoxidable en plata pulida

Google también venderá accesorios para Fitbit Air. El cargador oficial cuesta 29,99 euros y, según la compañía, permite cargar el dispositivo por completo en solo cinco minutos. También hay una correa más elegante con cierre de acero inoxidable, disponible por 59,99 euros en acabados piedra lunar y plata pulida, obsidiana y negro mate, y porcelana y oro champán pulido.

Para entrenar, Google ofrece una correa de silicona resistente al sudor y a la humedad por 44,99 euros, disponible en obsidiana, lavanda, frambuesa y gris niebla. La correa estándar del producto, fabricada con hilo de poliéster reciclado, nailon y elastano, y con hebilla de acero inoxidable, también puede comprarse por separado por 44,99 euros en cualquiera de sus colores.

Imágenes | Google

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Fitbit vuelve con Fitbit Air, una pulsera sencilla y barata. La sorpresa es que Google está diluyendo la marca por dentro

por Javier Marquez

Fuente: XATAKA.com