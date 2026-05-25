​[[{«value»:»La cosecha gruesa está entrando en su tramo final, sobre todo en lo que respecta a la soja, y los resultados son cada vez mejores: tanto en este cultivo como en el maíz, los rendimientos se superan semana a semana.

Así lo muestran los últimos informes de las Bolsas de Cereales de Buenos Aires y de Comercio de Rosario, y el reporte mensual del área de Estimaciones Agrícolas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGYP).

De hecho, el Gobierno celebró que los números oficiales de los seis principales cultivos a nivel nacional (soja, maíz, trigo, girasol, sorgo y cebada) muestran un panorama excelente, resultado de condiciones climáticas e hídricas muy favorables, así como de la incorporación de tecnología y el adecuado manejo agronómico de los productores.

A partir de ello, se ha logrado según la SAGYP una cosecha granaria récord de 163,2 millones de toneladas, lo que constituye un aumento del 21,25% respecto del año anterior.

LA SOJA, EN ALZA

Según el Panorama Agrícola Semanal (PAS) de la Bolsa porteña, la cosecha de soja ya alcanzó un progreso de casi el 75%; es decir, se han recolectado tres de cada cuatro lotes.

El rendimiento promedio se ubica en 32,8 quintales por hectárea, el más alto de las últimas seis campañas.

De este modo, este rendimiento superlativo lleva a que el pronóstico de producción se eleve en 1,5 millones de toneladas, hasta 50,1 millones.

“Los rindes por encima del promedio continúan consolidándose en amplios sectores del área agrícola, particularmente sobre el NOA, NEA, ambos núcleos, el Centro – Norte de Córdoba y el Norte de La Pampa – Oeste de Buenos Aires, favorecidos por las precipitaciones registradas durante parte del ciclo del cultivo”, explica el PAS.

En el caso de la soja de segunda, la cosecha ya supera el 60 % en el Núcleo Sur, Córdoba y el Norte de La Pampa – Oeste de Buenos Aires, en esta última, con rindes récord para la región.

Un dato relevante en este contexto es que son tan buenos los rindes que el crecimiento productivo se logra pese a que, luego de un análisis con sensores remotos, la Bolsa redujo en 400.000 hectáreas la superficie que había calculado para la oleaginosa (habrían sido finalmente 16,8 millones).

Cosecha de soja (Gentileza Dante Garciandia)

En el caso del Gobierno nacional, elevó su proyección de 49 a 49,9 millones de toneladas, achicando el recorte frente a la campaña 2024/25, cuando fueron 51,1 millones.

La estimación oficial es un excelente promedio de rendimiento por hectárea, que alcanza los 30,6 quintales. “El 83% de los lotes se encuentran en un buen estado general, sin información respecto a plagas o enfermedades”, precisó al SAGYP.

SÚPER RÉCORD DE MAÍZ

Por el lado del maíz, la revisión que hizo la Bolsa de Buenos Aires terminó arrojando 300.000 hectáreas más que las que se estimaban inicialmente, lo que significa 8,4 millones de hectáreas, igualando el máximo histórico en los registros de la entidad porteña (ciclo 2023/24).

A partir de este recálculo de área y de rindes promedio estimados en 84,8 quintales por hectárea, la proyección de cosecha fue elevada a 64 millones de toneladas, 3 millones más que la previsión anterior e imponiendo un récord, al superar por un 15,3% al máximo vigente correspondiente a 55,5 millones de toneladas en la temporada 2018/19.

En la zona núcleo, en tanto, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estimó recientemente que se superarán los 20 millones de toneladas, una cifra realmente significativa ya que representa casi dos cosechas juntas, si se tiene

Considerando una superficie sembrada en el centro del país de 2,3 millones de hectáreas y un rinde promedio de 110 quintales por hectárea, y restando 440.000 hectáreas que no tendrían destino comercial, son 20,35 millones de toneladas, un 35% por encima del récord previo de 15,5 millones en la campaña 2019/20.

Del mismo modo, el informe de la Secretaría de Agricultura ubica la producción maicera en 70 millones de toneladas, una cifra nunca vista: está casi 10 millones de toneladas por encima del máximo de la serie histórica oficial que corresponde a 2020/21 con 60,5 millones de toneladas.

Maíz listo para la cosecha (Gentileza Dante Garciandia)

GIRASOL Y SORGO

Por último, la SAGYP ubicó finalmente la cosecha de girasol también con un récord de 7,4 millones de toneladas, mientras que el sorgo suma 2,4 millones.

De la siembra a la cosecha, todo fue récord: los números de la histórica campaña de girasol

Si a todos estos valores descriptos se suma el récord del trigo de 27,9 millones de toneladas y los 5,6 millones de toneladas de la cebada (16,7% más que en al campaña previa); se alcanzan los 163,2 millones de toneladas en total, que significan la mejor producción de granos de la historia argentina.

“Estos datos completan un panorama excelente para el agro argentino y resaltan el esfuerzo y la buena tarea llevada a cabo por el sector”, subrayaron desde Agricultura.»}]]Agricultura – Infocampo