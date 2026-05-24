Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar



El campeonato de Primera División de la rama masculina de Liga Sanlorencina disputó de manera parcial la séptima fecha, dejando resultados importantes en la lucha por los primeros puestos. El gran destacado de la jornada fue PSM Fútbol, que derrotó por 2 a 0 a Santa Catalina y se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones. Para el conjunto que dirige Javier Ciristaldo anotaron: Erick Ramos y Samuel Coronel

Resultados parciales – Fecha 7

Villa Cassini 1 – Barrio Quinta 0

Combate 1 – San Fernando 0

Domingo Borgui 0 – Sargento Cabral 3

Academia Racing 1 – General San Martín 1

Beltrán FC 1 – Colón 1

Argentino 0 – Barrio Vila 1

PSM Fútbol 2 – Santa Catalina 0

Pendientes

Fortaleza vs. Felisa (lunes 25 de mayo)

San Lorenzo vs. EFMSL (a reprogramar)

Tabla de Posiciones – Torneo de Primera División Liga Sanlorencina

1 P.S.M. Fútbol 21

2 Def. Villa Cassini 16

3 Sargento Cabral 14

4 Barrio Quinta 13

5 San Fernando F.C. 13

6 Colón de San Lorenzo 11

7 Def. Barrio Vila 11

8 Def. Villa Felisa 10

9 Combate de San Lorenzo 10

10 Beltrán F.C. 9

11 Def. Santa Catalina “A” 8

12 General San Martín 8

13 Escuela Municipal 7

14 Racing Academia F.C. 5

15 Fortaleza Canalla 4

16 San Lorenzo F.C. 2

17 Domingo Borgui 1

18 Argentino de San Lorenzo 0

Programación – Fecha N.º 8

P.S.M. Fútbol vs. Racing Academia F.C.

Def. Santa Catalina “A” vs. Fortaleza Canalla

Def. Villa Felisa vs. Domingo Borgui

Sargento Cabral vs. Argentino de San Lorenzo

Def. Barrio Vila vs. San Lorenzo F.C.

Escuela Municipal de San Lorenzo vs. Beltrán F.C.

Colón de San Lorenzo vs. Combate de San Lorenzo

San Fernando F.C. vs. Def. Villa Cassini

Barrio Quinta vs. General San Martín

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