En el inicio de la campaña 2025/26, los flashes han apuntado hacia el trigo debido a pronósticos de cosecha sorprendentes en cuanto al volumen.

Pero a la par, el otro cereal de invierno con alta presencia en Argentina –la cebada– también ha hecho su aporte para consolidar los pronósticos que marcan al actual ciclo con la expectativa de ser récord y superar por primera vez los 150 millones de toneladas, teniendo en cuenta todos los cultivos que se siembran en el país.

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires dio por terminada la cosecha de cebada: en los últimos 15 días avanzaron las labores y, si bien quedan algunos lotes por recolectar sobre el centro y sur bonaerense, no afectarán la estimación de producción total.

En ese marco, la entidad porteña elevó en 100.000 toneladas su pronóstico, producto de rindes que superaron a los esperados en el último tramo de la recolección, para ubicarlo en 5,4 millones de toneladas.

LOS NÚMEROS DE LA CEBADA 2025/26

Según el Panorama Agrícola Semanal (PAS) de esta Bolsa, el rinde promedio nacional finalizó en 46,6 quintales por hectárea.

“Es un 19% superior a la campaña previa y está 14% por encima del promedio de los últimos cinco años, consolidando la mejor campaña de los últimos 10 años”, precisó.

Y amplió: “Bajo este contexto, se ajusta a 5,4 millones de toneladas la producción para la actual campaña, quedando también como la mejor producción de los últimos 10 años”.

No obstante, al observar la serie histórica que la propia Bolsa informa en su página web, es la mejor producción al menos desde 2009/10, que es cuando se inicia la mencionada serie; y supera el máximo vigente que fueron 5,2 millones de toneladas en 2021/22.

La cifra coincide de manera aproximada con la proyección oficial realizada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGYP) de la Nación, de 5,6 millones de toneladas.

EL TRIGO CONSOLIDA SU COSECHA RÉCORD

En lo que respecta al trigo, la cosecha ya está en su recta final: a la fecha ya se han recolectado el 98,5% de los lotes.

“Los rindes obtenidos sobre el sur del área agrícola continúan reflejando la gran variabilidad entre las regiones, con un rango de entre 25 y 60 qq/Ha, llevando el promedio nacional a 43,4 qq/Ha”, indicó la Bolsa porteña.

Cabe recordar que, la semana pasada, esta entidad elevó su estimación para el trigo hasta 27,8 millones de toneladas, y ahora reconoció que esta cifra histórica podría incluso seguir incrementándose.

“Las zonas donde se encuentra el área remanente tienen un alto impacto en el volumen final de producción, por lo tanto, este número quedará ligado a los resultados obtenidos hacia el cierre de la campaña”, precisó.

LOS CULTIVOS DE VERANO

En tanto, con respecto a los cultivos de gruesa, el PAS menciona lo siguiente:

Soja

La siembra alcanzó el 88,3 % del área a nivel nacional. Las labores se concentran principalmente en el norte del área agrícola, donde continúan los excesos hídricos que demoran la implantación.

El 85 % del área sembrada presenta una condición hídrica Óptima/Adecuada.

En la soja de primera, el 10 % de lo implantado ya ha iniciado la etapa de plena floración (R2), donde se necesitarán de próximas precipitaciones para enfrentar la etapa de período crítico.

La siembra de soja de segunda cubre el 84 % de la intención, mientras que lo implantado transita etapas vegetativas.

Maíz

La siembra ya cubrió el 89,1 % del área nacional proyectada para la campaña en curso.

A nivel nacional, el maíz temprano continúa avanzando en su desarrollo, con el 68,8 % del área transitando el período crítico (VT–R1); asimismo, en el Centro-Este de Entre Ríos, el 27 % del área relevada ya alcanza estadios de madurez fisiológica.

El maíz tardío avanza hacia el cierre de la siembra y los lotes implantados transitan los primeros estadios bajo condiciones generales adecuadas.

Sin embargo, la falta de precipitaciones registrada en las últimas semanas en el Norte de La Pampa – Oeste de Buenos Aires ya se hace sentir en los cultivos, con los primeros signos de deterioro en la condición hídrica.

Girasol

La cosecha cubre el 11,1 % del área apta a nivel nacional, con el inicio de las labores en la provincia de Entre Ríos.

El rinde promedio se ubica en 22,7 qq/Ha, superando los valores medios registrados para esta misma fecha. No obstante, ante la escasez de lluvias se ha reducido el área bajo condición hídrica Adecuada/Óptima.

Por otra parte, de lo aún en pie, una porción significativa del área transita etapas reproductivas y la abundante área foliar desarrollada hasta el momento sostiene una elevada demanda de humedad.

En este contexto, se requieren nuevos aportes hídricos en el corto y mediano plazo para sostener la condición del cultivo, que aún se mantiene en Normal/Excelente en el 100 % del área, especialmente en los lotes que se encuentran en transición hacia etapas de generación de rendimiento.

