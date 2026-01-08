Cada 9 de enero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.

1908 SIMONE DE BEAUVOIR. Nace en París, Francia, la escritora y filósofa. Su obra “El segundo sexo” se considera como obra fundamental en la historia del feminismo.

1913 RICHARD NIXON. Nace en California el único presidente de Estados Unidos en dimitir de su cargo, tras las graves acusaciones en su contra por el caso Watergate.

1921 CAMPEONES EL MISMO DÍA. Boca y River se consagran en los torneos que disputan. El xeneize, el de la AAF; y los Millonarios, el de la Asociación Amateurs.

1927 RODOLFO WALSH. Nace en Río Negro, Argentina, el periodista y escritor. Entre sus obras se destacan “¿Quién mató a Rosendo?” y “Operación masacre”. Fue desaparecido por la dictadura en 1977.

1944 JIMMY PAGE. Nace en Middlesex, Inglaterra uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock. Fundador de la banda Led Zeppelin, que vendió más de 300 millones de discos en todo el mundo.

1963 CHARLIE WATTS. En Londres, Inglaterra, se une como baterista a The Rolling Stones, iniciando la asociación más duradera de la historia del rock junto a Mick Jagger y Keith Richards.

1967 CLAUDIO PAUL CANIGGIA. Nace en Buenos Aires, Argentina, el jugador de fútbol apodado “El hijo del viento”. Se lo considera uno de los mejores futbolistas argentinos de todos los tiempos. Jugó en River, Boca y en la Selección nacional.

1969 RIGOBERTA MENCHU. Nace en Uspatán, Guatemala, la líder indígena Rigoberta Menchu. Defensora de los derechos humanos y embajadora de buena voluntad de la UNESCO, ganó el Premio Nobel de la Paz en 1992.

2012 LIONEL MESSI. El astro gana en París, Francia su tercer Balón de Oro de manera consecutiva. Actualmente lleva siete, cifra que lo convierte en el futbolista que más veces ha obtenido este trofeo.

2020 1° MUERTE POR COVID-19. La Comisión de Salud Municipal de Wuhan, China, anuncia la 1º muerte por coronavirus causada por una neumonía severa.

