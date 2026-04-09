Como todas las semanas, este jueves se renueva la cartelera en los cines rosarinos. Llega un drama protagonizado por Robert Pattinson y Zendaya; un largometraje argentino de Fernán Mirás, con Natalia Oreiro y Jorge Marrale; el regreso de Gore Verbinski con una comedia sobre viajes en el tiempo e inteligencia artificial con el protagónico de Sam Rockwell; una película de Jim Jarmusch sobre tres historias familiares con un elenco estelar.

Además llega “Torrente, presidente”, la sexta producción de la saga dirigida y protagonizada por el español Santiago Segura; y una película de terror.

EL DRAMA

Sinopsis: A pocos días de su boda, una pareja enfrenta secretos que amenazan con destruirlo todo… y descubrir la verdad será más peligroso que cancelar el «sí, acepto».

Drama / Robert Pattinson, Zendaya / 106 minutos / +16

Cines: Showcase; Nuevo Monumental; Cines del Centro; Cinemark

LA CASACA DE DIOS

Sinopsis: Con el Mundial de Qatar en el horizonte, Tití Malvestiti y su hija Erika descubren que esa pieza única está a punto de ser subastada. Para él, no es solo un objeto: es parte de su historia, de su identidad, de lo que nos hizo creer.

Así comienza una aventura inesperada —tan absurda como emocionante— que mezcla humor, emoción y espíritu futbolero, en un viaje que atraviesa generaciones y nos conecta con algo mucho más profundo: lo que somos cuando elegimos creer que podemos.

Argentina / Comedia / Lautaro Delgado, Rafael Ferro, Paola Barrientos, Jorge Marrale, Natalia Oreiro / Dirige Fernán Mirás / 95 minutos / +13

Cines: Showcase; Cinemark; Cinepolis

BUENA SUERTE, DIVIÉRTETE, NO MUERAS

Sinopsis: Un hombre que dice venir del futuro irrumpe en un pequeño restaurant de Los Ángeles con una advertencia imposible de ignorar: el mundo está a punto de terminar y sólo un grupo muy específico —una combinación exacta, improbable y bastante descontenta de personas— puede evitarlo. Ese espacio cotidiano se transforma en el epicentro de una misión global que mezcla conspiración, comedia negra y una amenaza tecnológica fuera de control.

Comedia, Ciencia Ficción, Acción / Sam Rockwell / 134 minutos / +16

Cines: Showcase;

PADRE MADRE HERMANA HERMANO

Sinopsis: Ganadora del León de Oro en Venecia. Tres historias sobre las relaciones entre hijos adultos y sus padres emocionalmente distantes, ambientadas en EE.UU., Dublín y París. Una exploración íntima y conmovedora de la dinámica familiar.

Drama, comedia / Tom Waits, Cate Blanchett, Adam Driver / Dirige Jim Jarmusch / 110 minutos / +13

Cines: Showcase; Cines del Centro;

911: LA LLAMADA INFERNAL

Sinopsis: Durante una llamada rutinaria por disturbios domésticos, un trágico accidente lleva a dos oficiales de policía a una pesadilla implacable que revela la existencia de un culto aterrador.

Terror / 75 minutos / +16

Cines: Showcase; Nuevo Monumental; Cinepolis

TORRENTE PRESIDENTE

Sinopsis: Olvidado por las instituciones, despreciado por sus antiguos aliados y sobreviviendo entre deudas y teorías conspirativas, Torrente descubre una oportunidad única para volver al centro de atención: la política nacional.

Tras un enredo tan absurdo como peligroso, termina viéndose envuelto en una campaña electoral disparatada, rodeado de asesores aún más incompetentes que él, ‘influencers’ oportunistas y viejos conocidos que preferirían no haber vuelto a cruzarse en su camino. Convencido de que el país necesita “mano dura, sentido común y su particular visión del orden”, Torrente inicia una carrera hacia el poder que mezcla mítines caóticos, promesas imposibles y operaciones encubiertas totalmente fuera de control.

España / Comedia, Acción / Dirige y actúa Santiago Segura / 103 minutos / +16

Cines: Nuevo Monumental; Cines del Centro; Cinemark; ​ ROSARIOPLUS