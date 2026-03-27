La Carpa Blanca de la Dignidad, impulsada por el gremio docente AMSAFE, llegó este jueves a la ciudad de Rafaela y convocó a una nutrida participación de docentes del departamento Castellanos, en una jornada marcada por el intercambio, la visibilización de reclamos y la organización colectiva.

La actividad contó con la presencia del secretario general del sindicato, Rodrigo Alonso, y de la delegada seccional de Amsafé Castellanos, Gabriela Werlen, quienes compartieron distintas instancias de diálogo con las y los trabajadores de la educación. Durante el encuentro se abordaron las principales problemáticas que atraviesa el sector docente en la provincia.

A lo largo de la jornada se realizaron charlas, debates y espacios de reflexión que apuntaron a fortalecer la organización gremial en el territorio. Desde el sindicato destacaron la importancia de estos espacios para consolidar una agenda común en defensa de la escuela pública, los derechos laborales y la dignidad de la tarea docente.

La Carpa Blanca, que recorre distintas localidades de Santa Fe, se plantea como una herramienta de lucha y visibilización frente al contexto que el gremio define como de ajuste y maltrato hacia la educación pública. En ese sentido, remarcaron que la iniciativa busca reforzar la presencia docente en cada rincón de la provincia y amplificar sus demandas.

“Seguimos presentes en cada lugar, organizándonos y luchando colectivamente por una escuela pública con derechos, con dignidad y con futuro”, señalaron desde Amsafé al cierre de la actividad.

El paso por Rafaela se inscribe en una serie de acciones que el gremio viene desplegando en todo el territorio santafesino, con el objetivo de sostener el reclamo y fortalecer la unidad del sector docente ante los desafíos actuales. ​ ROSARIOPLUS