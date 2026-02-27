La cadena cárnica argentina celebra por estas horas una noticia proveniente de un mercado al que hace años pretende llegar con todas sus fuerzas, debido a que es un gran consumidor de cortes de calidad y alto valor: Japón.

La nación asiática es una de las más estrictas con sus normas sanitarias: tras varios años de negociaciones, en 2018 comenzó a permitir el ingreso de cortes bovinos provenientes de zonas libres de aftosa sin vacunación; es decir, de animales criados en la Patagonia, al sur de la barrera sanitaria del Río Colorado.

No obstante, las autoridades argentinas han seguido trabajando para convencer a sus pares japonesas de que la carne producida en las zonas libres de aftosa con vacunación también es segura, y parecen estar lográndolo.

CON LA MIRA EN JAPÓN

Según un comunicado que difundió este viernes la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGYP), tras casi dos décadas de negociaciones bilaterales, el Consejo de Sanidad Animal de Japón aprobó el informe del análisis de riesgo, la etapa más importante del proceso de apertura para la exportación de carne bovina argentina desde todo el país.

“Durante la 77ª reunión del Consejo de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón (MAFF por sus siglas en inglés), se analizaron los resultados de la evaluación de riesgo correspondiente al proceso de negociación para la exportación de carne bovina argentina proveniente de la zona libre de fiebre aftosa con vacunación (zona norte del país)”, precisó la Secretaría.

Y amplió que, durante el encuentro, el informe técnico presentado no recibió objeciones y fue aprobado por las autoridades sanitarias japonesas.

“En los últimos dos años, Argentina ha priorizado la negociación con Japón, reactivando con intensidad las gestiones a nivel político y con un importante intercambio a nivel técnico. Este paso histórico se dio como resultado del trabajo conjunto con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, la Cancillería Argentina y la Embajada Argentina en Japón”, resaltó la SAGYP.

También subrayó que la aprobación del informe de la evaluación de riesgo concluye la etapa más extensa dentro del proceso de evaluación para la apertura sanitaria del mercado de carne, incluyendo un extenso intercambio de información, visitas de expertos a la Argentina y un intenso trabajo de intercambio técnico entre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y expertos del MAFF de Japón.

La oportunidad es grande: Japón es uno de los principales importadores a nivel mundial, superando en promedio los U$S 3.100 millones para cerca de 500 mil toneladas entre carne fresca y congelada.

