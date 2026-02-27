China pone a prueba el metro del futuro con perros robot, humanoides y drones. Hefei convierte su red ferroviaria en un experimento a gran escala de IA urbana



No es una feria tecnológica ni una demostración aislada. Durante la Fiesta de la Primavera, Hefei desplegó un sistema robótico integral en su metro para asistir pasajeros, inspeccionar trenes y vigilar túneles. El transporte público chino acaba de dar un paso que plantea preguntas incómodas.

Nota original en: GIZMODO