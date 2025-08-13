La alta velocidad española en la encrucijada: más mantenimiento y menos kilómetros nuevos



La red ferroviaria española vive un momento decisivo: más trenes que nunca, pero también más incidencias. Entre catenarias sobrecargadas, vías envejecidas y estaciones en obras, la fiabilidad del servicio se resiente. La clave no está en abrir más líneas, sino en cuidar las que ya sostienen gran parte del turismo y la economía.

Nota original en: GIZMODO