El cierre de este jueves 5 de febrero de 2026 fue con algarabía para los representantes de la cadena de ganados y carnes de Argentina.

Sucede que la rúbrica del acuerdo comercial con Estados Unidos tiene como principal beneficiario al sector bovino, que actualmente contaba con un cupo de 20.000 toneladas habilitadas por el país norteamericano para exportar con preferencia arancelaria, y que ahora se elevará a 100.000 toneladas, según informó la Cancillería Argentina.

“El Gobierno de los Estados Unidos concederá una ampliación sin precedentes a 100.000 toneladas para el acceso preferencial de la carne bovina a su mercado. Esto asegura en el año 2026 un adicional de 80.000 toneladas, que se suman a las 20.000 toneladas con que ya cuenta nuestro país, lo que permitirá incrementar cerca de 800 millones de dólares las exportaciones argentinas de este producto”, subrayó el organismo nacional encargado de las relaciones exteriores.

LA MESA DE CARNES, FELIZ CON EL ACUERDO

En este marco, la Mesa de Carnes expresó en un comunicado su “más profunda satisfacción” por el acuerdo alcanzado y consideró de “extrema relevancia” que las carnes argentinas sean reconocidas en un mercado tan exigente y competitivo como el norteamericano.

“A su vez, es el reconocimiento al trabajo y la calidad de toda la cadena ganadera argentina, desde sus productores, profesionales, comercializadores, frigoríficos, trabajadores de la carne, del transporte. De nuestro Servicio Sanitario que garantiza la calidad e inocuidad de nuestras carnes. Y por supuesto de la convicción y el trabajo del Gobierno Nacional, encabezado por el presidente, Javier Milei, y todo su equipo de negociación que ha trabajado varios años para conseguir tan auspicioso acuerdo”, valoró la Mesa.

En este marco, asumió el compromiso de “seguir trabajando en el crecimiento de la Ganadería Argentina, tanto en cantidad como en calidad, contribuyendo de esta forma al crecimiento de nuestro querido país”.

EL IPCVA, CON “MUCHA ALEGRÍA”

Por su parte, el presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), Georges Breitschmitt, expresó: “Hemos recibido con mucha alegría el anuncio por parte del gobierno del acuerdo comercial con los Estados Unidos, especialmente en lo referido al incremento de la cuota de carne vacuna argentina hacia ese destino”.

“Esta gran noticia nos genera una mejor competencia entre mercados, nos desafía a integrarnos cada vez más como cadena y ratifica que tenemos que trabajar para aumentar la productividad y satisfacer la creciente demanda mundial de proteína”, añadió.

Breitschmitt puntualizó también que se trabaja conjuntamente con el Gobierno Nacional, buscando abrir nuevos mercados, mejorar las condiciones comerciales, y generar mayor competitividad.

“Este gran avance también demuestra el trabajo de toda la cadena productiva representada en el Instituto ya que desde hace más de una década se trabaja en ese mercado estratégico, primero para lograr su reapertura en 2018 y después con campañas de promoción”, agregó.

Por otro lado, el IPCVA recordó que Estados Unidos ya está en el podio de los principales destinos de la carne bovina argentina, solo por detrás de China e Israel.

FELICITACIONES DESDE EL CONSORCIO ABC

Otra de las entidades que representan a la industria que opinó al respecto fue el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (Consorcio ABC) que felicitó a Milei y los negociadores de los Ministerios de Economía y de Relaciones Exteriores y Culto, “quienes tras dos años de intenso trabajo han conseguido una mejora significativa para el acceso de nuestras carnes bovinas al mercado de los Estados Unidos”.

“Fruto del trabajo coordinado entre el sector público y el sector privado, se puso como una de las prioridades de la industria frigorífica a la mejora del acceso al mercado de los Estados Unidos, donde Argentina contó históricamente con una cuota de 20 mil toneladas libres de aranceles. Hoy, hemos recibido de parte de nuestros funcionarios negociadores la gran noticia de la ampliación de este por un volumen de 80 mil toneladas adicionales durante el año 2026”, resaltaron desde la entidad que nuclea a los frigoríficos más importantes del país.

El Consorcio repasó que, en 2025, según información de la Dirección General de Aduanas de la República Argentina, se exportaron a los Estados Unidos cerca de 45 mil toneladas de carne bovina enfriada y congelada por un valor de casi 345 millones de dólares.

“El volumen sujeto a preferencia arancelaria fue superado holgadamente por nuestras empresas exportadoras, por lo que la ampliación de dicho contingente es una buena noticia para una industria que se encuentra frente a un contexto sumamente difícil debido a la reducción de la oferta ganadera, afectada por décadas de políticas adversas”, subrayó.

Ahora, “gracias a este acuerdo, las empresas pondrán las fábricas a producir con el objetivo de lograr el cumplimiento de las 100 mil toneladas otorgadas por los Estados Unidos con aranceles preferenciales, que permitirán generar ingreso de divisas superiores a los 700 millones de dólares durante el año 2026”, amplió.

Y completó: “El Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas reafirma su compromiso para la interacción y el trabajo conjunto con las autoridades nacionales para continuar desarrollando la agenda compartida de apertura sanitaria y de mejora del acceso comercial a los mercados”.

BENEPLÁCITO DE LA INDUSTRIA CÁRNICA

En similar sintonía, la Unión de la Industria Cárnica (UNICA) dijo en un comunicado firmado por su presidente, Gustavo Valsangiacomo, que saluda con beneplácito la concreción del Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíproco entre Argentina y Estados Unidos, porque “resulta particularmente beneficioso para nuestro sector”.

“Felicitamos especialmente al Presidente Javier Milei y a todos los funcionarios que intervinieron en su exitosa concreción. Su compromiso y gestión han sido decisivos para abrir nuevas oportunidades comerciales de gran impacto para la cadena de valor de la carne”, expresaron desde UNICA.

También opinaron que el acuerdo representa, sin dudas, “un impulso adicional para consolidar el crecimiento de nuestra ganadería y de la industria de faena”.

“Estamos decididos a transitar un camino de creciente eficiencia y productividad, agregando animales y kilos a nuestros rodeos ganaderos y generando trabajo de calidad para nuestros trabajadores”, afirmaron.

También confiaron que “la demanda adicional que el mercado estadounidense dirigirá a nuestras plantas constituye una gran oportunidad que se suma a otros acuerdos ya logrados y a gestiones en curso”.

“UNICA aprovechará esta ventana exportadora junto a sus socios, promoviendo la optimización de procesos y el fortalecimiento de las condiciones sanitarias de producción para garantizar competitividad y sustentabilidad”, sumó la Unión frigorífica.

LA RAZA ANGUS, TAMBIÉN FELIZ

En tanto, desde la Asociación Argentina de Angus (AAA) difundieron declaraciones de su presidente, Amadeo Derito.

“Este acuerdo es muy importante, primero para la ganadería argentina por lo que significan 80.000 toneladas más de un mercado americano que -según datos recientes-, estaría sumando unos 800 millones de dólares adicionales en exportación”, indicó Derito.

Asimismo, valoró que Estados Unidos es uno de los mercados que más creció en los últimos años y remarcó que este acuerdo permite entrar con carne de calidad, lo que es muy significativo.

“Desde el punto de vista de la Asociación Argentina de Angus, tenemos un protocolo de certificación que define el atributo Angus y está homologado por Senasa. Ese protocolo está -además- negociado con el USDA. Entonces, podemos exportar carne con etiqueta Angus, con la palabra que significa Controlled by the Argentine Angus Association”, mencionó.

Y continuó: “De esta forma, entramos en uno de los mercados de más alto valor y podemos aprovechar esta cuota adicional con precios elevados. Esto significa acceder con cortes como el bife ancho, el bife angosto y la entraña que está siendo cada vez más consumida en EEUU, todos envasados al vacío con la certificación de Angus y llegar al mercado más exigente y con fuerte potencial de crecimiento”.

LA VISIÓN DESDE EL RURALISMO

Por último, desde las entidades rurales también expresaron su opinión al respecto.

Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), resaltó la importancia de , fundamentalmente porque confirma el camino de apertura comercial que desde hace tiempo viene solicitando el campo.

“La apertura comercial ha sido siempre un pedido del sector agropecuario, porque es la herramienta que nos permite aumentar exportaciones, generar más actividad y aprovechar el enorme potencial productivo que tiene el país. Integrarnos al comercio internacional con reglas claras es clave para el desarrollo”, subrayó.

En este marco, para el titular de CRA, “avanzar en el comercio de carne es especialmente importante para la Argentina”, porque “producimos la mejor carne del mundo y contamos con un sistema productivo reconocido a nivel internacional”.

“Todo acuerdo que facilite el acceso a mercados como el de Estados Unidos es una oportunidad para fortalecer la cadena ganadera y sumar valor a nuestras exportaciones”, enfatizó Castagnani.

En tanto, manifestó su esperanza de que el acuerdo tenga también impacto “positivo y concreto” en las economías regionales, que son fundamentales para el desarrollo federal del país y para el arraigo en el interior productivo.

“Desde CRA vamos a estudiar en profundidad la letra chica del entendimiento, analizando punto por punto sus alcances, para evaluar oportunidades y eventuales desafíos para cada actividad”, aportó.

Por su parte, la Sociedad Rural Argentina (SRA) dijo que valora positivamente el anuncio del acuerdo, porque “representa una oportunidad para seguir profundizando la inserción internacional del país y que los productos agroindustriales amplíen el acceso a los mercados estratégicos”.

La entidad que conduce Nicolás Pino coincidió en que aguardará en conocer en detalle el acuerdo, para determinar el impacto del mismo para la Argentina, ya que considera fundamental que se contemplen condiciones de competencia equitativas, y que es imprescindible avanzar en una agenda interna que mejore la competitividad del sector, para aprovechar plenamente las oportunidades externas.

“En ese sentido, reiteramos nuestra disposición a colaborar con las autoridades nacionales en la construcción de políticas que fortalezcan al sector productivo, promuevan inversiones y consoliden el rol del agro como motor del crecimiento económico de la Argentina”, concluyó la SRA.

