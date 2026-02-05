Cada 6 de febrero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1826 – PODER EJECUTIVO. El Congreso aprueba la Ley de Presidencia por la que se crea el cargo de Presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, para el que es designado Bernardino Rivadavia. Los primeros ministros fueron Julián Segundo de Agüero, (Gobierno), Carlos María de Alvear (Guerra y Marina), Francisco Fernández de la Cruz (Relaciones Exteriores), y Salvador María del Carril (Hacienda).

1945 – NACE BOB MARLEY. Nace en el pueblo de Nine Mile (Saint Ann, Jamaica) el músico y compositor jamaiquino Bob Marley (Robert Nesta Marley), líder de la banda The Wailers y principal figura de la música reggae y de la cultura rastafari en todo el mundo

1958 – PAUL MCCARTNEY. A la edad de 15 años, el músico Paul McCartney se reúne en la ciudad inglesa de Liverpool con su colega John Lennon, a quien le presenta a “un guitarrista amigo” llamado George Harrison. Lennon tenía 17 años, dos más que McCartney y Harrison. Así comenzó a gestarse la legendaria banda británica de pop rock The Beatles.

1958 – DESASTRE AÉREO. En el aeropuerto de la ciudad alemana de Munich se estrella el vuelo 609 de la British European Airways, en el que el equipo de fútbol inglés Manchester United regresaba a Inglaterra. En el siniestro murieron 23 pasajeros entre futbolistas, cuerpo técnico, periodistas y miembros de la tripulación.

1962 – NACE AXL ROSE. Nace en la ciudad de Lafayette (Indiana, EEUU) el músico, compositor y cantante estadounidense Axel Rose (William Bruce Rose Jr.), líder de la banda de hard rock Guns N’ Roses, que lleva vendidos más de cien millones de discos.

1980 – NACE NICOLÁS CABRÉ. En el barrio Naón de Buenos Aires, nace el actor Nicolás Cabré (Nicolás Gabriel Cabré Brickenstaedt), quien comenzó su carrera actoral a la edad de diez años. Lleva ganados dos premios ACE, otros tantos Estrella de mar y un Carlos. Es reconocido por sus actuaciones en series o telenovelas como Son de diez, Gasoleros, Son amores y Botineras, entre otras.

1992 – FALLECE PETRONA CARRIZO. Muere en la localidad bonaerense de Olivos, a la edad de 93 años, la cocinera Petrona Carrizo de Gandulfo, popularmente conocida como Doña Petrona, pionera de los programas de cocina en la televisión. Su libro de cocina llegó a ser el más vendido en las librerías argentinas, solo superado por la Biblia.

2011 – FALLECE GARY MOORE. A la edad de 58 años muere en el municipio de Estepona (Málaga, España) el músico y compositor norirlandés Gary Moore (Robert William Gary Moore), quien se destacó durante más de cuatro décadas en la escena del blues y el hard rock. Moore ganó fama mundial como guitarrista líder en bandas como Thin Lizzy, Colosseum II y Skid Row.

2018 – DÉBORA PÉREZ VOLPIN. La periodista y legisladora porteña Débora Pérez Volpin muere a la edad de 50 años a causa de un paro cardíaco provocado por mala praxis durante una endoscopía gástrica realizada en un sanatorio de Buenos Aires.

2024 – TOLERANCIA CERO. Se celebra el Día Mundial de la Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, instituido en 2003 para concientizar sobre la necesidad de terminar con una práctica reconocida en todo el mundo como una violación grave de los derechos humanos, la salud y la integridad de las mujeres y las niñas.

