El zaguero de Newell’s Old Boys, Óscar Salomón, entrenó con normalidad esta semana y formaría parte del once inicial en el partido del próximo domingo, ante Instituto de Córdoba, en el Coloso Marcelo Bielsa. De esta forma, la única duda del entrenador, Frank Darío Kudelka, es quién será el nueve del equipo.

El exdefensor de Boca se recuperó de su lesión muscular y reemplazará a Nicolás Goitea en la última línea leprosa. En tanto, Matías Cóccaro sigue practicando de forma diferenciada y está en duda para el último encuentro de local. El DT rojinegro esperará hasta el sábado para confirmar si el atacante se suma a los convocados o se pierde el partido.

Asimismo, el extremo Franco García y el defensor Bruno Cabrera siguen trabajando de forma diferenciada y recién estarían a disposición para la fecha pendiente ante Vélez. ​ ROSARIOPLUS