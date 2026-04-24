Desde el Viernes 24 al Sábado 25 a las 18:30, la Carpa Blanca de AMSAFE se encuentra emplazada en la ciudad de San Lorenzo como parte de su recorrido por los 19 departamentos de la provincia, con el objetivo de visibilizar la situación de la educación pública y los reclamos del sector docente.

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La iniciativa, impulsada por AMSAFE, recupera el símbolo histórico de la lucha docente y se constituye como un espacio abierto a la comunidad, con actividades culturales, pedagógicas y de encuentro.

Durante la jornada del sábado se destaca la presencia de Sonia Alesso, secretaria general de CTERA, Miguel Duhalde y Adriana Monteverde, delegada seccional de AMSAFE San Lorenzo.

Monteverde destacó el sentido profundo de la iniciativa:

“La Carpa Blanca simboliza la resistencia, la lucha, la esperanza y la dignidad docente. Es una iniciativa que busca visibilizar los reclamos del sector y la importancia de defender la educación pública como un derecho social”.

Además, remarcó la amplia participación comunitaria y el carácter colectivo de la propuesta, que incluyó presentación de libros, talleres de arte, intervenciones de baldosas para la construcción de un mural, actividades lúdicas y un cierre artístico.

Por su parte, Sonia Alesso advirtió sobre el impacto de las políticas nacionales en el sistema educativo:

“Si el FONID se estuviera pagando, los docentes estaríamos cobrando 300 mil pesos más por mes. Hoy se adeudan fondos a las provincias y se han eliminado programas fundamentales en un contexto de crisis que atraviesan las escuelas”.

Asimismo, señaló el deterioro de las condiciones sociales y laborales:

“Volvemos a ver hambre en nuestros chicos y chicas en las escuelas, y docentes sosteniendo a sus familias con doble o triple turno. Esta lucha también es en defensa de la escuela pública y del derecho a la educación”.

La Carpa Blanca continuará su recorrido por la provincia, consolidándose como una herramienta de visibilización, organización y diálogo con la comunidad en defensa de la educación pública.

Por una educación pública con dignidad, justicia y derechos para enseñar y aprender.

AMSAFE San Lorenzo

Adriana Monteverde

Delegada Seccional San Lorenzo