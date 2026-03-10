Japón acaba de desplegar un brazo robótico de 22 metros dentro de Fukushima. Su misión es acercarse a uno de los lugares más radiactivos del planeta y recoger muestras del combustible fundido



Más de una década después del accidente nuclear de Fukushima, los ingenieros siguen enfrentándose a un problema monumental: retirar cientos de toneladas de material radiactivo. Un nuevo robot gigante, diseñado para moverse entre estructuras dañadas, será clave para explorar zonas donde ningún humano puede entrar.

Nota original en: GIZMODO