La informalidad laboral alcanzó el 43% en el cuarto trimestre de 2025, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Por lo tanto, 5,8 millones de argentinos, de los 31 aglomerados urbanos, no poseen obra social ni aportes jubilatorios.

Según el relevamiento, basado en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la precarización afecta con mayor intensidad a las mujeres, con una tasa de 44,5%, frente al 41,8% en varones.

Si se toma en cuenta a los grupos etarios, la informalidad se acentúa en los extremos: alcanza al 58,4% entre los jóvenes de hasta 29 años y al 58% en los mayores de 65. En contraste, el nivel más bajo se observa en la franja de 30 a 64 años, con una tasa del 37,6%.

Con relación a las ramas de actividad, los índices de informalidad laboral más altos se observan en el servicio doméstico (78%), seguido de la construcción (73,8%), hoteles y restaurantes (59,7%) y comercio (52,6%).

Cabe destacar que la reciente reforma laboral que promulgó el Gobierno nacional amplió el período de prueba y excluyó al servicio doméstico de la Ley de Contrato de Trabajo. ​ ROSARIOPLUS