Cada 14 de abril se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1945 – RITCHIE BLACKMORE. Nace en la ciudad de Weston-super-mare (Inglaterra, Reino Unido) el músico y compositor británico Richard Hugh “Ritchie” Blackmore, guitarrista y fundador de las bandas de hard rock Deep Purple y Rainbow. Grabó más de 30 discos.

1973 – ADRIEN BRODY. Nace en el barrio neoyorquino de Woodhaven el actor y productor estadounidense Adrien Nicholas Brody, protagonista del filme El pianista, dirigido por Roman Polanski, con el que ganó Óscar en 2002, entre otros premios.

1978 – DANTE PANZERI. A la edad de 56 años muere en Buenos Aires el periodista deportivo Dante Panzeri, destacado por la influencia de sus opiniones, sobre todo en sus columnas en la revista El Gráfico. Su definición del fútbol como «dinámica de lo impensado» inauguró una nueva forma de ver y analizar ese deporte en la Argentina y otros países latinoamericanos.

1979 – VÍCTOR GALÍNDEZ. El boxeador argentino Víctor Galíndez recupera el título de los mediopesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al derrotar al estadounidense Mike Rossman por nocaut técnico en el noveno asalto de una pelea en Las Vegas (Nevada, EEUU).

1980 – IRON MAIDEN. La banda británica de heavy metal Iron Maiden lanza en Londres su primer álbum, que llevó su nombre y es el único que grabó con el guitarrista Dennis Stratton, quien salió del grupo en octubre de 1980.

2012 – MARIO SAPAG. Fallece en Buenos Aires, a la edad de 76 años, el actor, humorista y conductor de televisión Mario Sapag (Antonio Sapag), quien ganó popularidad por sus imitaciones de personalidades de la política y el deporte, entre otras.

2015 – BARACK OBAMA. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, retira a Cuba de la lista de «Estados patrocinadores del terrorismo» en un gesto de distensión en las relaciones con el Gobierno comunista del país caribeño. Cuba fue nuevamente incluida en esa lista por el presidente Donald Trump en enero de 2020, días antes de concluir su mandato.

2024 – DÍA DE LAS AMÉRICAS. Desde 1931 se celebra el Día de las Américas en conmemoración de la fecha de 1890 en la que se creó en Washington la Unión de las Repúblicas Americanas, antecesora de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Efemérides del 14 de abril.

NUEVAREGION.COM | TELAM