Un joven de 18 años y dos adolescentes punibles fueron imputados como coautores de una tentativa de homicidio cometida en perjuicio de una adolescente en la ciudad de San Cristóbal, hecho que tomó relevancia en los últimos días por lo violento del ataque registrado.

El episodio ocurrió el jueves de la semana pasada y generó una fuerte conmoción social, con reiterados reclamos de justicia por parte de familiares y vecinos.

Además, en el marco de la investigación se concretó la atribución del hecho a otras dos personas menores de edad que no son punibles, quienes quedaron sujetas a medidas de protección y abordaje integral por parte del Estado provincial.

Respecto del imputado mayor de edad, la magistrada dispuso que transite el proceso en libertad bajo estrictas medidas alternativas. Entre ellas, se le impuso una prohibición absoluta de acercamiento y de contacto con la víctima, su entorno, testigos y coimputados.

También deberá fijar domicilio, quedar al cuidado de un familiar, presentarse dos veces por semana en una dependencia policial, no salir del país y no portar armas de fuego.

En cuanto a los dos adolescentes punibles, la jueza ordenó que permanezcan alojados durante 90 días en un Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil, una institución de régimen cerrado.

Por último, las dos menores no punibles quedaron a disposición de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Santa Fe. Asimismo, se dio intervención a un equipo socioeducativo de Salud Mental, con el objetivo de adoptar las medidas previstas en la Ley de Protección Integral.

En relación con una de estas jóvenes, la magistrada ordenó que, en un plazo de 72 horas, el equipo de Salud Mental realice las diligencias requeridas por el Juzgado Civil y Comercial, Laboral, de Responsabilidad Extracontractual y de Familia de Rafaela, a fin de evaluar la necesidad de una internación compulsiva, conforme a lo establecido por la Ley Nacional de Salud Mental.

Las situaciones procesales de los cinco investigados fueron resueltas por la jueza Cecilia Álamo, en el marco de tres audiencias realizadas entre el lunes y este martes en los tribunales sancristobalenses.

La investigación está a cargo de la fiscal Carina Gerbaldo, de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (UFERPA) de la Fiscalía Regional 5, junto al fiscal Emiliano Odriozola, quienes representaron al Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Recaudos en la difusión

Desde el Ministerio Público de la Acusación recordaron que, dado que la víctima y cuatro de las personas investigadas son menores de edad, se solicita a los medios de comunicación extremar los recaudos y respetar la normativa local, nacional e internacional vigente en materia de protección de la intimidad y los derechos de niñas, niños y adolescentes. ​ ROSARIOPLUS