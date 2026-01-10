Cada 10 de enero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.

1883 – MAMERTO ESQUIÚ. A los 56 años muere en la localidad catamarqueña de El Suncho el fraile y obispo Mamerto de la Ascensión Esquiú, quien se destacó por su encendida defensa de la Constitución de 1853. Fue llamado “el orador sagrado de la Constitución”. El papa Francisco lo beatificó el 19 de junio de 2020.

1919 – UNIÓN TRANVIARIOS. Se crea la Unión Tranviarios Automotor, primer sindicato nacional del transporte, por lo que cada 10 de enero se celebra el Día del Trabajador del Transporte de Pasajeros.

1927 -METRÓPOLIS. Se estrena en Berlín la película muda Metrópolis, del género de ciencia ficción,dirigida por el cineasta alemán Fritz Lang y considerada una de los grandes clásicos del cine mundial. Se basa en la novela Metrópolis (1926), de Thea von Harbou, autora del guión junto con Lang. El filme fue el primero en ser declarado Memoria del Mundo por la Unesco.

1945 – ROD STEWART. Nace en Londres el músico, compositor y cantante Rod Stewart (Roderick David Stewart), uno de los solistas más exitosos del mundo, ganador de un premio Grammy. Fue condecorado con la Orden del Imperio Británico. Vendió más de cien millones de discos.

1946 – NACIONES UNIDAS. Comienza en Londres la primera sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, a la que asistieron delegados de 51 países. Aprobó una resolución en la que declara como prioridad “poner fin inmediatamente” la persecución y discriminación raciales. Además ratificó su “fe en la igualdad de derechos de los hombres y mujeres” en todo el mundo.

1949 – GEORGE FOREMAN. Nace en la ciudad estadounidense de Texas el exboxeador George Foreman, dos veces ganador del campeonato mundial de peso pesado. Apodado “Big George”, se convirtió en un exitoso hombre de negocios y en reverendo de su propia iglesia. La International Boxing Research Organization lo clasificó entre los diez mejores pesos pesados de la historia.

1957 – GABRIELA MISTRAL. A la edad de 67 años muere en la ciudad estadounidense de Nueva York la poeta chilena Gabriela Mistral (Lucila Godoy Alcayaga​), quien en 1945 se convirtió en la primera mujer iberoamericana en recibir un Premio Nobel, el de Literatura.

1973 – TORNADO SAN JUSTO. Un tornado de categoría 5 en la escala de Fujita-Pearson azota a la ciudad bonaerense de San Justo, lo que causó la muerte de 63 personas y heridas a otras 200, además de grandes daños materiales.

1982 – BOCA JUNIORS. Con Diego Maradona como figura destacada, Boca Juniors juega por primera vez en Asia, dentro una gira del club “xeneize” por ese continente. Fue en la victoria boquense por 2-0 ante el Seiko en un partido disputado en el distrito de Wan Chai de la isla de Hong Kong.

1995 – JOSÉ PEKERMAN. El entrenador José Pekerman debuta como DT de los seleccionados juveniles argentinos. Fue en la victoria de la selección sub 20 ante su par de Perú por 2 a 0 en el torneo Sudamericano disputado en La Paz. Pekerman se alzaría con los Mundiales Sub 20 de Qatar 1995, Malasia 1997 y Argentina 2001.

2011 – MARIA E. WALSH. A los 80 años muere en Buenos Aires la escritora, dramaturga y cantautora María Elena Walsh, considerada como “prócer cultural y blasón de casi todas las infancias”. Escribió más de 50 libros y grabó 24 discos.

2016 – DAVID BOWIE. En el distrito neoyorquino de Manhattan, muere a los 69 años el músico y compositor británico de rock David Bowie (David Robert Jones), figura destacada de la música popular durante casi cinco décadas. Vendió más de 135 millones de discos.

