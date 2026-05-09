Este sábado vuelve a entrar en vigor el esquema del Hoy No Circula sabatino, el mecanismo con el que la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) limita la circulación de determinados autos para ayudar a controlar la contaminación en el Valle de México. Una vez más, quienes tengan pensado usar su vehículo deberán revisar con detalle la terminación de la placa y el holograma de verificación antes de poner una rueda en la calle.

Las restricciones no se aplican únicamente a las 16 alcaldías de la CDMX, sino que se extienden también a diversos municipios conurbados del Estado de México. El programa está vigente igualmente en:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Además, ten presente que, aunque sólo cruces por alguna de estas demarcaciones durante tu trayecto, el esquema del Hoy No Circula sabatino también se te aplica.

A qué autos y placas afecta el Hoy No Circula sabatino

El objetivo central del programa es disminuir la cantidad de vehículos en circulación para reducir emisiones, pero los sábados se rige por criterios particulares que complementan lo establecido de lunes a viernes. No todos los conductores descansan el mismo fin de semana: el tipo de holograma, el último dígito de la placa y si el sábado corresponde a una semana par o impar son los factores que determinan quién puede salir y quién debe dejar el auto estacionado.

También es clave considerar que el Hoy No Circula sabatino no opera las 24 horas. El horario de aplicación va de las 05:00 a las 22:00 horas, por lo que fuera de ese lapso —es decir, durante la noche y la madrugada— el programa no limita la circulación de vehículos, salvo que se active una contingencia ambiental u otra medida extraordinaria que imponga restricciones adicionales.

Para el 9 de mayo de 2026, el calendario indica que se trata del tercer sábado del mes, de modo que se clasifica como “semana impar”. En este escenario, los autos con holograma 1 cuyas placas terminen en número impar son los que deberán permanecer fuera de circulación mientras esté vigente el programa ese día.

Si tu coche entra en esa categoría, deberás mantenerlo guardado hasta después de las 22:00 horas. En cambio, los vehículos que portan holograma 0 y 00 conservan la posibilidad de circular sin restricciones dentro del esquema del Hoy No Circula sabatino, mientras que los de holograma 2 tienen prohibido circular cualquier sábado.

Además de los casos anteriores, es importante recordar que existe un conjunto de vehículos exentos que pueden transitar sin verse afectados por estas reglas. Entre ellos se encuentran:

Vehículos eléctricos, a gas natural o con tecnología híbrida

Unidades con placas registradas a nombre de personas con discapacidad

Todos los destinados a servicios de transporte público urbano (incluyendo servicios funerarios)

Los vehículos utilizados para transporte escolar o de pasajeros

Aquellos asignados a labores de seguridad pública y/o protección civil

Quienes decidan ignorar las disposiciones del Hoy No Circula se arriesgan a recibir una sanción económica considerable. La multa por incumplir el programa va de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que supone un mínimo cercano a 1,924.40 pesos y un máximo de aproximadamente 2,886.60 pesos, además de la posible inmovilización del vehículo y el tiempo que habrá que invertir para resolver la falta ante las autoridades competentes. Estas penalizaciones están directamente ligadas al cumplimiento de las reglas del Hoy No Circula sabatino.

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En conclusión, si vas a moverte en auto este sábado por la CDMX o por los municipios conurbados del Estado de México contemplados en el programa, lo más prudente es verificar antes de encender el motor qué holograma lleva tu vehículo, cuál es la terminación de tu placa y si el calendario indica semana par o impar. El Hoy No Circula sabatino se centra en sacar de las calles a los vehículos que más contaminan, pero también obliga a organizar mejor los desplazamientos y a valorar alternativas de movilidad cuando el coche tiene que quedarse en casa.

Foto | Osmany M Leyva Aldana

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Hoy No Circula sabatino: qué autos pueden circular y cuáles descansan el 9 de mayo

Xataka

por

Alberto de la Torre

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Fuente: XATAKA.com