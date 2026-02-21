Este sábado vuelve a aplicarse el esquema del Hoy No Circula sabatino, el programa con el que la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) limita la circulación de ciertos vehículos para contener la contaminación en el Valle de México. De nuevo, quienes piensen usar el coche tendrán que revisar con cuidado la terminación de su placa y el holograma de verificación antes de salir a la calle.

Las restricciones no se quedan únicamente en las 16 alcaldías de la CDMX, sino que también alcanzan a varios municipios conurbados del Estado de México. El programa opera igualmente en:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Además, recuerda que si tu trayecto pasa por cualquiera de estas localidades, el Hoy No Circula sabatino también aplica.

A qué autos y placas afecta el Hoy No Circula sabatino

El principio del programa es reducir el número de autos en circulación para bajar las emisiones, pero los sábados se rigen por lineamientos específicos que se suman al esquema de lunes a viernes. No todos los propietarios de vehículos descansan el mismo fin de semana: el holograma, la terminación de la placa y si el sábado corresponde a semana par o impar definen quién se queda estacionado y quién puede salir.

Es importante tomar en cuenta que el Hoy No Circula sabatino no está vigente durante todo el día. El horario de aplicación va de las 05:00 a las 22:00 horas, de modo que fuera de ese intervalo —por la noche y la madrugada— el programa no restringe el tránsito de los vehículos, siempre que no se decrete alguna contingencia ambiental u otra disposición adicional que imponga límites extraordinarios.

En el caso del 21 de febrero de 2026, el calendario marca que se trata del tercer sábado del mes, por lo que se considera “semana impar”. Bajo esta configuración, los vehículos con holograma 1 y placas cuya terminación sea un número impar son los que deberán permanecer fuera de circulación durante el horario del programa.

Si tu automóvil cumple con esa combinación, tendrás que dejarlo guardado hasta después de las 22:00 horas. Por el contrario, los autos con holograma 0 y 00 mantienen el permiso para circular sin restricciones dentro del marco del Hoy No Circula sabatino. Los de holograma 2 no pueden circular en ningún caso los sábados.

Además de los casos anteriores, recuerda que hay una serie de vehículos exentos que pueden circular sin verse afectados por estas limitaciones. Estos son:

Vehículos eléctricos, a gas natural o con tecnología híbrida

Unidades registradas con placas de personas con discapacidad

Todos los destinados a servicios de transporte público urbano (incluyendo servicios funerarios)

Los dedicados al transporte escolar o de pasajeros

Aquellos asignados a seguridad pública y/o protección civil

Quienes decidan no acatar las disposiciones del Hoy No Circula se exponen a una sanción económica significativa. La multa por infringir el programa va de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente a 1,924.40 pesos en el mínimo y hasta 2,886.60 pesos en el máximo. A la afectación económica se suma la posible inmovilización del vehículo y el tiempo invertido en resolver la situación ante las autoridades.

En conclusión, si vas a desplazarte en coche este sábado por la CDMX o por los municipios conurbados del Estado de México incluidos en el programa, conviene comprobar antes de arrancar qué holograma tiene tu vehículo, cuál es la terminación de tu placa y si el calendario marca semana par o impar. El Hoy No Circula sabatino se enfoca en sacar de circulación a los autos más contaminantes, pero al mismo tiempo obliga a planificar mejor los desplazamientos y a valorar alternativas de movilidad cuando el vehículo debe descansar.

