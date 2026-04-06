La emblemática fábrica de maquinaria agrícola, que este año celebra 69 años de vida, concretó un exitoso debut financiero con su primera Obligación Negociable (ON). Con una demanda que superó ampliamente las expectativas, la compañía reafirma su histórico vínculo con el productor y el contratista rural. Los fondos permitirán potenciar la innovación, inaugurar nuevas líneas productivas y expandir las fronteras internacionales de la marca.

En un hito que marca un antes y un después en su extensa trayectoria institucional, Apache S.A. anunció oficialmente su exitoso debut en el mercado de capitales argentino a través de la emisión de su primera Obligación negociable (ON). A punto de cumplir siete décadas de historia, con 69 años ininterrumpidos.

Trabajando codo a codo con el productor argentino y desarrollando tecnología que acompaña el crecimiento del campo, la compañía da un paso estratégico fundamental. Esta nueva herramienta financiera le permite abrir las puertas de la empresa a nuevos inversores y asegurar los recursos necesarios para seguir impulsando su crecimiento operativo.

El agro argentino sigue siendo el motor indiscutido de la economía nacional. Frente a este escenario de constante desafío tecnológico, desde Apache son profundamente optimistas sobre las oportunidades de crecimiento. Para dar respuesta a la creciente demanda de implementos de alta precisión, la compañía comprendió la necesidad de dar un salto de calidad en su estructura de financiamiento. Quienes deciden invertir en esta ON lo hacen confiando plenamente en la historia de Apache, en la solidez de sus fierros y en su inquebrantable cercanía con quienes trabajan la tierra día a día.

La operación financiera fue calificada como un éxito absoluto, demostrando una inmejorable aceptación por parte del mercado. La colocación de la ON Clase 1 alcanzó un total de USD 3,9 millones, estructurada a un plazo de 2 años. El interés genuino quedó evidenciado al registrarse ofertas que superaron la barrera de los USD 6 millones. El capital captado se destinará a fortalecer el capital de trabajo, realizar fuertes inversiones en innovación y financiar una agresiva expansión comercial, tanto en el país como en el exterior.

Consultado sobre esta herramienta financiera, el agente de bolsa y asesor financiero de la empresa, Diego Ruggeri, remarcó «la excelente performance operativa de la compañía, reflejada en un EBITDA robusto, junto con un ratio de apalancamiento conservador, fueron los pilares que despertaron un marcado apetito entre los inversores. Esta solidez crediticia permitió que la colocación de la Obligación Negociable (ON) fuera recibida con gran optimismo, logrando una amplia convocatoria en el mercado de capitales”.

Esta exitosa primera salida a mercado de Apache es la primera ON pyme avalada por bancos Hard dolar a 2 años de plazo.

Destinará los fondos a potenciar el mercado internacional y nacional de la compañía. Apache presenta excelentes indicadores económicos y financieros de la empresa y esto le dio una gran recepción en el mercado inversor. Solidez operativa, que da apalancamiento y robusto EBITDA.

Apache proyecta ventas con niveles de crecimiento del 20% interanual en dólares.

La visión de la empresa sobre este importante paso

Fernando Porcel, Gerente Comercial de la firma, analizó el excelente presente de la compañía y el valor de esta nueva etapa: «La verdad que la emisión de la Obligación Negociable fue muy importante, porque veníamos trabajando hace mucho tiempo en la empresa con este lanzamiento al mercado de capitales. Para nosotros fue estratégico encontrar el momento exacto. Nos encontramos en un período de crecimiento notable: veníamos de un 2025 con un aumento importante, de casi el 30% de la producción respecto del 2024, consolidándonos como una empresa ordenada y en plena expansión».

El ejecutivo no dejó de lado el enorme esfuerzo interno que demandó este proceso: «En este camino, quiero destacar lo importante que fue la participación y el profesionalismo del área financiera de la compañía para sacar al mercado esta herramienta. Su excelente labor nos permite hoy tener los recursos para seguir innovando y respaldando nuestra red de concesionarios».

En cuanto a los proyectos productivos que se verán beneficiados por esta inyección de capital, Porcel brindó detalles sumamente alentadores para el mercado nacional: «Para este año nos planteamos un crecimiento adicional de un 18%, impulsado por inversiones que estamos haciendo en la planta y productos que se están posicionando muy fuerte. Un claro ejemplo es el agregado de la Apache 90000, una máquina que lanzamos comercialmente al mercado en Expoagro el mes pasado y que nos suma un porfolio importantísimo de sembradoras de última generación».

A su vez, la empresa redobla su apuesta por la diversificación de su oferta de maquinaria con un proyecto de escala internacional. «Estamos viendo la consolidación del proyecto que tenemos con una importante empresa de la India. Hemos construido una planta de 3.600 metros cuadrados exclusivamente para armar los tractores APACHE Solis aquí en nuestra fábrica. Ya hace más de 18 años que importamos estos equipos, y parte de lo recaudado en el mercado de capitales nos servirá para incrementar significativamente el volumen de estas ventas en Argentina», detalló Porcel.

El termómetro de este buen momento se sintió recientemente en San Nicolás. «Con mucha expectativa fuimos a Expoagro y la exposición cerró muy bien. Cerramos con ventas por encima del pronóstico que teníamos e incluso por encima de la edición 2025, que ya había sido muy buena. Esto realmente nos sorprendió gratamente. Así que seguramente el objetivo que tenemos de producir 210 sembradoras para este año, lo vamos a llegar a cumplir, no solamente en producción, sino también en ventas», concluyó el Gerente Comercial.

Histórico salto de Apache: con casi 70 años junto al campo, ingresa al mercado de capitales para financiar la tecnología del futuro | Expoagro – Edición YPF Agro.

Fuente: TRECEBITS