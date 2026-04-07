Cada 7 de abril se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1889 – NACE GABRIELA MISTRAL. Nace en la ciudad chilena de Vicuña la escritora y poetisa Gabriela Mistral (Lucila Godoy Alcayaga), la primera mujer hispanoamericana en ganar el Nobel de Literatura (1945) y la segunda latinoamericana en obtener el premio de la Academia Sueca.

1890 – VICTORIA OCAMPO. Nace en Buenos Aires la escritora, ensayista y editora Victoria Ocampo, fundadora de la revista Sur, que tuvo entre sus colaboradores a figuras literarias como Jorge Luis Borges, Thomas Mann, André Malraux, Henry Miller y Octavio Paz, entre otros. Fundó la Unión Argentina de Mujeres en defensa de los derechos femeninos.

1894 – LA VANGUARDIA. Se publica en Buenos Aires la primera edición del diario socialista La Vanguardia, fundado por Juan Bautista Justo, que tenía en su portada el lema de “Periódico defensor de la clase trabajadora”.

1915 – NACE BILLIE HOLIDAY. Nace en la ciudad de Filadelfia (Pensilvania, EEUU) la cantante estadounidense Billie Holiday (Eleanora Fagan Gough), considerada una de las voces femeninas más importantes del jazz. Su canción «Strange Fruit» fue elegida como mejor canción del siglo XX por la revista Time en 1999.

1939 – FRANCIS F. COPPOLA. Nace en la ciudad estadounidense de Detroit el director de cine estadounidense Francis Ford Coppola, ganador de cinco premios Óscar. Dirigió la trilogía El padrino, considerada una de las más importantes de la historia del cine de Hollywood.

1948 – CREACIÓN DE LA OMS. Se crea la Organización Mundial de la Salud, con sede en la ciudad suiza de Ginebra. Es el organismo de las Naciones Unidas especializado en gestionar políticas sanitarias a nivel global. El médico canadiense Brock Chisholm fue su primer director general.

1954 – NACE JACKIE CHAN. Nace en Hong Kong el actor, cantante y experto en artes marciales Jackie Chan, quien trabajó en más de 80 películas y ganó el premio Óscar Honorífico de 2016.

1963 – BOCA JUNIORS. Dirigido por José D’Amico, Boca Juniors debuta en la Copa Libertadores de América en la derrota por 1-0 ante Olimpia de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco.

1978 – 1° DISCO DE PRINCE. Sale a la venta en Estados Unidos el álbum “For you”, el primero del músico y cantante estadounidense Prince, uno de los artistas más destacados de la historia de la música de fines del siglo XX.

1985 – WHAM!. El dúo británico de pop formado por George Michael y Andrew Ridgeley, se convierte en 1985 en el primer conjunto de música occidental en actuar en China. Allrealizó un tour de diez días que concluyó con un recital en el “Gimnasio de los Trabajadores” de Beijing ante unos 10.000 espectadores.

2024 – CORREO Y TELECOMUNICACIONES. Se celebra el Día Nacional del Trabajador de Correos y Telecomunicaciones en conmemoración de la fecha de 1876 en la que se sancionó la ley de Correos.

2024 – DÍA DE LA SALUD. Desde 1949 se celebra el Día Mundial de la Salud en conmemoración de la Organización Mundial de la Salud. Se hace para concientizar sobre la prevención de enfermedades y promover hábitos de alimentación saludable.

Efemérides del 7 de abril.

TELAM