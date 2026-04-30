En sintonía con la convocatoria nacional, Rosario fue escenario de una importante movilización sindical en rechazo a las políticas del Gobierno de Javier Milei. Gremios nucleados en la CGT local, junto a organizaciones de la Intersindical y representantes docentes, confluyeron este jueves en la Plaza San Martín.

La protesta estuvo atravesada por reclamos vinculados al aumento del desempleo, la caída del poder adquisitivo de los salarios y el rechazo a la reforma laboral. Estos ejes marcaron el tono de la jornada, que se desarrolló en la antesala del Día del Trabajador.

En total, tres columnas sindicales llegaron al espacio ubicado en Moreno y Córdoba, donde se realizó el acto central. La movilización contó con la participación de sindicatos de la CGT, gremios de la CTA de los Trabajadores y la presencia de COAD, que integra el Frente de Sindicatos de Universidades Nacionales.

El único orador fue el secretario general de la CGT Rosario, Miguel Vivas, quien llamó a fortalecer la unidad del movimiento obrero frente al actual contexto. En su discurso, también evocó al papa Francisco al advertir sobre las consecuencias de la precarización laboral.

“Tenemos que estar más que nunca unidos, estén o no estén en la CGT”, expresó Vivas, al tiempo que cuestionó las medidas económicas del Gobierno y advirtió sobre el impacto social de la reforma laboral impulsada a nivel nacional. ​ ROSARIOPLUS