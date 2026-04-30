Estados Unidos excluyó a la Argentina de la llamada “Priority Watch List”, su lista de vigilancia prioritaria en materia de propiedad intelectual, y la ubicó en una categoría inferior. Se trata de la primera vez en más de diez años que el país sale del grupo más cuestionado en este informe anual.

La decisión se conoció tras la firma del Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproca (ARTI) en febrero de 2026, mediante el cual Argentina asumió compromisos para mejorar los estándares de protección y cumplimiento en derechos de autor y patentes.

El informe destaca cambios normativos relevantes, como la eliminación de restricciones para patentes farmacéuticas y el fortalecimiento de sanciones contra la falsificación. También se avanzó en estudios sobre protección de datos y en la agilización de procesos de concesión de patentes.

En el plano operativo, el país se comprometió a intensificar controles, incautaciones y acciones judiciales contra la piratería, además de mejorar la coordinación entre organismos y publicar estadísticas periódicas sobre la aplicación de estas políticas.

Pese al reconocimiento, Estados Unidos insistió en la necesidad de sostener y profundizar los esfuerzos, especialmente en mercados informales y plataformas digitales, donde persisten prácticas de comercialización ilegal. ​ ROSARIOPLUS