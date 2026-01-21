PRESSENZA – Humanismo y Espiritualidad.

En un momento crítico de la situación mundial, en el que reaparecen violencias neocolonialistas y parece desaparecer todo rasgo de respeto a los derechos humanos y la autodeterminación de cada pueblo, cobra fuerte relevancia la convocatoria del Foro Humanista Mundial a reflexionar y actuar colectivamente para construir el mundo en el que se quiere vivir.

Como lo expresa el título de esta Cuarta Asamblea, el llamamiento de este ámbito de intercambio y acción conjunta es a superar la crisis y la incertidumbre global a través de una decidida movilización humana en favor del bien común.

El interés despertado por la Asamblea, que tendrá lugar los días 24 y 25 de Enero de 1 a 3 pm (hora UTC), se manifestó con intensidad en la inscripción de organizaciones y activistas provenientes de 42 países de todos los continentes.

Artistas, colectivos de educadores, promotores de la Paz y la No Violencia, deportistas, investigadores, economistas, representantes de la Academia, trabajadores en el campo de la salud y la alimentación, defensores de Derechos Humanos y del hábitat, entre otras expresiones de la base social, confluirán en esta Asamblea desde un espíritu humanista para compartir visiones y experiencias que ayuden a abrir el futuro en esta etapa compleja que afrontan los conjuntos humanos.

Si bien la conexión internacional se hará por video conferencia, habrá varios puntos en los que también se desarrollarán intercambios presenciales.

La primer jornada, luego de breves informes sobre algunas actividades destacadas desarrolladas en el marco del Foro Humanista Mundial en los últimos meses, estará dedicada al intercambio participativo para intentar generar una visión global de la situación actual. Durante el segundo día se trabajará en 17 Mesas temáticas para fortalecer la aplicación de propuestas y acciones en áreas específicas.

Puede accederse al programa detallado aquí

La participación en la Asamblea del Foro Humanista Mundial, cuyo cónclave fundacional fue en Moscú en el año 1993, está abierta a toda persona y organización con la única condición de no promover ni apoyar actitudes violentas o discriminatorias.

Para inscribirse y recibir el enlace a la plataforma virtual, acceder aquí.

Pressenza IPA

