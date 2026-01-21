Cada 21 de enero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1506 – GUARDIA SUIZA Se crea el cuerpo militar encargado de la seguridad en el Vaticano. Tiene su cuartel frente al Palacio Apostólico Pontificio.

1823 – FALLECE CAYETANO RODRIGUEZ en Buenos Aires, Argentina. Fraile, poeta y diputado en el Congreso de Tucumán que declaró la Independencia argentina el 9/07/1816.

1896 – CLUB A. BANFIELD Un grupo de comerciantes ingleses funda “El Taladro”. En la máxima categoría del futbol argentino se consagró campeón en el año 2009.

1924 – NACE BENNY HILL en Hampshire, Inglaterra. Actor protagonista del ciclo “El show de Benny Hill”, considerado como uno de los mejores programas de humor del mundo.

1924 – FALLECE LENIN El principal líder de la Revolución bolchevique de 1917 y máximo dirigente de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas muere en Léninsky, Rusia.

1941 – NACE PLÁCIDO DOMINGO en Madrid, España. Cantante y director de orquesta español formó parte del trío Los tres tenores, junto a José Carreras y Luciano Pavarotti.

1950 – FALLECE GEORGE ORWELL en Londres, Inglaterra. Escritor y autor de novelas como “Rebelión en la granja” y “1984”, obra con la que se creó el concepto de Gran Hermano.

1961 – FESTIVAL DE COSQUÍN Se realiza la primera edición del festival de folclore sobre la ruta nacional 38 con el fin de promover el turismo del Departamento de Punilla, en la provincia de Córdoba.

1980 – JORGE L. BORGES Recibe el Premio Cervantes, el más importante de la literatura castellana, en una ceremonia presidida por los Reyes de España en la ciudad de Madrid.

1984 – 1° DISCO DE BON JOVI Sale a la venta su álbum debut homónimo. Contiene temas como “ She don’t know me”, “Burning for love” y “Runaway”.

1991 – PRINCE EN ARGENTINA En el estadio de River Plate el genial músico realizó su primera y única presentación en nuestro país.

1994 – TRAGEDIA BOMBERITOS Durante un incendio ocurrido en Puerto Madryn, en la provincia de Chubut, mueren atrapados por el fuego 25 bomberos de entre 11 y 23 años.

2019 – EMILIANO SALA El futbolista fallece en un accidente aéreo al estrellarse sobre el Canal de la Mancha la avioneta que lo transportaba.

2022 – DÍA INTERNACIONAL DEL ABRAZO Se celebra para visibilizar el deseo de manifestar el afecto a los seres queridos, amigos o familiares.

