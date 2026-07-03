Con este título circula una invitación de las y los amigos humanistas del Parque de Estudio y Reflexión Navas del Rey, a conversar virtualmente en su sesión mensual «Ventana al Mundo Humanista» donde Javier Tolcachier comentará el tema «El Foro Humanista Mundial: Lo hecho y lo por hacer».

La cita es para el próximo domingo 5 de Julio, a las 15 hrs de Argentina. (Se puede verificar la correspondencia horaria para distintos lugares del mundo en time.is)

Se pasará una muy breve revista a la historia de los Foros Humanistas y a la intención actual de continuar desarrollándose hacia espacios geográficos y culturales donde el Humanismo Universalista ha tenido hasta ahora poca o ninguna presencia y hacia la base social, sumando organizaciones y personas para que amplios conjuntos humanos tengan la posibilidad de incorporar a su existencia cotidiana valores, estilos de vida y prácticas humanizadoras.

Luego de la presentación de unos 20 minutos, se abrirá el espacio al intercambio.

El enlace para conectarse es https://zoom.us/j/2251742810?d=MVIyNTVjSjhET1NZRDRVb2tWQVNjQT09

Id 2251742810

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Redacción España

Fuente: Redacción España. PRESSENZA.COM