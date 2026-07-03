Hace unos meses, un amigo me reenvió un correo electrónico de una organización que buscaba a alguien que ayudara a gestionar cuatro seminarios web en Zoom. El mensaje era muy claro en cuanto al puesto y las responsabilidades. Me dio confianza saber que los organizadores sabían lo que hacían, y me di cuenta de que tenía la experiencia necesaria para ayudar.

Respondí y, poco después, Peter J. Metz, presidente de la Campaña para la Abolición de las Armas Nucleares (PCAN) de Pax Christi Nueva Inglaterra, se puso en contacto conmigo. Enseguida establecimos una excelente relación de trabajo, organizamos sesiones de prueba y formamos a los voluntarios que ayudarían a llevar a cabo los seminarios web.

A Peter y al equipo les sorprendió un poco que me hubiera ofrecido como voluntario a pesar de no ser miembro de PCAN y de ni siquiera vivir en Nueva Inglaterra. Para mí, sin embargo, me pareció algo totalmente natural. No era más que otro paso en un camino que empecé hace más de cuarenta años.

Durante décadas, tras terminar mi trabajo habitual cada día, he dedicado mi tiempo a promover el humanismo, la paz, la no violencia y la abolición de las armas nucleares. Ese compromiso ha transformado mi vida de formas que nunca hubiera podido imaginar. A lo largo de este camino, he colaborado como editor voluntario en la agencia de prensa internacional Pressenza durante más de catorce años, convencido de que dar voz a las personas y crear espacios de diálogo son elementos esenciales para construir un mundo más humano. Por eso, decir «Sí» a esta oportunidad fue una decisión fácil para mí.

A lo largo de los cuatro seminarios web, tuve el privilegio de escuchar a más de veinte ponentes invitados. Científicos, historiadores, líderes religiosos, representantes políticos, activistas y otros expertos compartieron sus experiencias, investigaciones, preocupaciones y esperanzas. Cada uno de ellos ofreció una perspectiva única sobre los peligros que plantean las armas nucleares y sobre las posibilidades de su abolición. No se me ocurre una forma más significativa de emplear esas horas. (Animo a todo el mundo que entienda inglés a ver las grabaciones de los seminarios web en YouTube: https://www.youtube.com/@PCAN-t4r y a dejar comentarios, hacer preguntas y continuar la conversación.)

Hay algo fundamentalmente diferente en el voluntariado. Cualquiera puede ver un seminario web en línea, pero estar entre bastidores, asegurándose de que la tecnología funcione sin problemas, ayudando a los ponentes a comunicar sus ideas y contribuyendo a un esfuerzo común crea un sentido de propósito que el dinero no puede comprar.

En cierto modo, considero que esta forma de participación es incluso más democrática que emitir un voto. Es una forma directa de ayudar a las personas a expresarse, intercambiar ideas y plantear diferentes perspectivas sobre uno de los mayores retos a los que se enfrenta la humanidad. Ese mismo espíritu ha inspirado mi trabajo en Pressenza, donde el periodismo independiente se convierte en una forma de participación ciudadana al amplificar voces que a menudo se pasan por alto y fomentar el diálogo entre culturas.

Con demasiada frecuencia, la democracia corre el riesgo de convertirse en algo pasivo, en el que los ciudadanos quedan reducidos a meros espectadores en lugar de participantes activos. El voluntariado nos recuerda que la democracia es también algo que construimos juntos, acción por acción. Ya sea organizando un seminario web, editando un artículo, plantando un árbol, sirviendo comidas o ayudando a una asociación de vecinos, la participación nos cambia no solo a nosotros mismos, sino también a la comunidad.

En mi opinión, la abolición de las armas nucleares es uno de los temas definitorios de nuestra época, ya que ponen en peligro el futuro de toda la humanidad. En pocas palabras, las armas nucleares y la humanidad no pueden coexistir indefinidamente. Dedicar la vida a su abolición está, por lo tanto, lejos de carecer de sentido. Es una afirmación de nuestra confianza en el futuro de la humanidad. Solo los seres humanos crearon las armas nucleares, y solo los seres humanos pueden abolirlas. En su lugar, podemos construir algo más bello, más compasivo y más esencial: un mundo que amplíe las posibilidades para las generaciones futuras, al tiempo que nos ayude a superar la división, el miedo y la discriminación.

Ninguno de nosotros emprende esta labor en solitario. Formamos parte de una familia humana global que incluye a miles de personas comprometidas —desde Tokio hasta Berlín, desde Río de Janeiro hasta Nueva York, y en innumerables comunidades de todo el mundo—. Cada una contribuye a su manera, a menudo en silencio y sin reconocimiento. Cada acto de servicio, por pequeño que parezca, se convierte en parte de algo mucho más grande.

Responder al correo electrónico de Peter me recordó que un cambio significativo suele comenzar con un simple «Sí». No se requieren cualificaciones especiales, solo tiempo, compromiso y la voluntad de contribuir. Si la humanidad llega a abolir alguna vez las armas nucleares, no será por casualidad ni gracias a los esfuerzos de un puñado de personas extraordinarias. Ocurrirá porque millones de personas corrientes habrán decidido, en sus propias comunidades y a su manera, formar parte de la solución.

A veces, eso empieza con nada más que responder a un correo electrónico.

David Andersson

Fuente: David Andersson. PRESSENZA.COM