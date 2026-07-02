Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar



Este jueves, Defensores de Andino será el representante de Liga ARFI en una nueva fecha del calendario de encuentros amistosos frente a Rosario Central. La jornada se disputará en la Ciudad Deportiva de Granadero Baigorria, donde los jóvenes futbolistas tendrán la oportunidad de medirse ante las divisiones formativas del conjunto “Canalla”.

La actividad forma parte del programa de amistosos que Rosario Central desarrolla junto a las instituciones que integran Liga ARFI, con el objetivo de fortalecer el crecimiento deportivo, sumar experiencia competitiva y brindar a los chicos la posibilidad de enfrentar a una de las principales canteras del fútbol argentino.

Cronograma de partidos

Cancha 1

Categoría 16 – 18:30 hs

Categorías 19/20/21 – 19:10 hs

Categoría 17 – 19:50 hs

Cancha 2

Categoría 15 – 18:30 hs

Categoría 18 – 19:10 hs

Categoría 14 – 19:50 hs

Defensores de Andino será el tercer club de Liga ARFI en participar de este calendario de amistosos, luego de las presentaciones de Pase a la Red y Puerto Unido, continuando con una iniciativa que permite a los jóvenes futbolistas adquirir experiencia y seguir creciendo dentro y fuera de la cancha.

Síntesis Deportiva