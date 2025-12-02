Tres hombres fueron imputados por agredir a agentes municipales que acudieron a una vivienda del barrio Tango por una denuncia por ruidos molestos y una fiesta clandestina.

La acusación se conoció este lunes y tiene que ver con un hecho ocurrido el 23 de noviembre alrededor de las 23:10, en D’Arienzo al 8.900, en el barrio Tango, en la zona oeste de Rosario.

En la audiencia, el juez de primera instancia Bilbao Benítez determinó que dos de los imputados, identificados con las iniciales S. C. y M. C., permanecerán en prisión preventiva de cumplimiento efectivo por 60 días, mientras que el tercero, E. A., seguirá en libertad pero con restricciones.

En su declaración, el fiscal Lucas Altare les adjudicó a los acusados haberse resistido al accionar de los inspectores de Control de Proximidad de la Municipalidad de Rosario, quienes fueron comisionados al lugar en virtud de llamados que daban cuenta de una fiesta clandestina, ruidos molestos, pirotecnia y una camioneta VW Amarok realizando maniobras peligrosas.

La agresión a los agentes tuvo lugar cuando, al requerirle la documentación al conductor del rodado denunciado, S. C., este se pasó al asiento trasero, subiéndose del lado del conductor E. A., y fue cuando M. C. (padre de S. C.) salió del domicilio y golpeó en el rostro a uno de los inspectores. Al ver esto, los inspectores intentaron separar y fueron agredidos en distintas partes del cuerpo por estos tres hombres, de la misma manera que una inspectora fue arrojada al suelo y pateada en las costillas, resultando los cuatro lesionados por estos tres masculinos que entraban y salían del domicilio para seguir agrediéndolos. ​