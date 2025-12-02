La comisión de Servicios Públicos del Concejo Municipal resolvió ampliar las facultades del Ejecutivo para fijar la tarifa del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) hasta enero de 2027, con la posibilidad de una prórroga automática por un año más. La medida forma parte de una estrategia oficial para agilizar los ajustes tarifarios y garantizar la sostenibilidad del servicio ante un escenario económico volátil.

El mensaje enviado por la Intendencia —que solicita la extensión de esas atribuciones— será tratado este martes en la comisión de Presupuesto y Hacienda. El Ejecutivo fundamenta el pedido en la necesidad de asegurar planificación financiera, capacidad de inversión y continuidad operativa del sistema de colectivos, que desde hace años enfrenta fuertes desequilibrios entre costos y recaudación.

La discusión se da en un contexto delicado para el transporte público, uno de los servicios más afectados por la inflación, el aumento del combustible, los costos salariales y la caída del uso del colectivo. A nivel nacional, la reducción de subsidios y la falta de actualización de los aportes para el interior agravaron el déficit de las empresas prestatarias, obligando a los municipios a absorber parte de ese impacto.

En Rosario, el boleto del TUP fue actualizado en agosto, cuando pasó a $1.580 para la tarifa básica y $711 para la tarifa social Sube. Sin embargo, el último estudio de costos elaborado por el Ente de la Movilidad, correspondiente a junio de 2025, marcó un valor teórico de $1.746,15, lo que anticipa nuevas presiones para revisiones tarifarias.

De prosperar el pedido, la Intendencia quedará habilitada a definir futuras actualizaciones sin necesidad de pasar por cada instancia legislativa, aunque el Concejo mantendrá la potestad de revisar o revertir la delegación de facultades. El debate continuará en las próximas semanas, en medio de la preocupación por la calidad y sustentabilidad del sistema de transporte urbano. ​